Hekerski napad na državne portale? Številna spletna mesta nedostopna

Nekatera spletna mesta državnih ustanov so bila danes dopoldne začasno nedostopna, po prvih informacijah pa najverjetneje ne gre za hekerski napad, je za STA pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh in dodala, da bodo več informacij še posredovali.

Med drugim so bila nedostopna spletna mesta vlade, državnega zbora, statističnega urada, slednji je zato imel težave pri današnjih objavah, med drugim glede podatkov o inflaciji.

Težave pri delu naj bi imeli tudi uslužbenci, ki delajo od doma.

Zaradi tehničnih težav več ur nedosegljiv tudi klicni center za informacije po poplavah

Zaradi tehničnih težav, ki so prizadele več državnih organov, je bila več ur nedosegljiva tudi telefonska številka 114 klicnega centra za informacije po poplavah, je danes za STA potrdil vodja centra Andrej Šter. Kot je zagotovil, bodo poskušali čim prej vrniti vse neodgovorjene klice.

Kot je pojasnil Šter, je težava nastala pri ponudniku storitev Halcom.

Nedosegljivi so bili med 8. in 9. uro ter med 9.10 in 11.10. V tem času je na center poklicalo več deset ljudi, ki so iskali informacije po poplavah, a v centru niso mogli odgovoriti na klice. Šter je zagotovil, da bodo vse poklicali nazaj. Bo pa to verjetno trajalo nekaj časa, saj je zaradi nedelovanja sistem nastal zaostanek.

Telefonska številka 114 sedaj znova obratuje.