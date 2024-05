Saj ni res, pa je! Sramotno, kaj so tik pred veselico storili slovenskim gasilcem (FOTO)

Začenja se obdobje veselic, ki jih po vsej Sloveniji organizirajo prostovoljna gasilska društva. Zaslužki na teh dogodkih predstavljajo velik del financ za nakup opreme in vozil, zato je še toliko težje doumeti, kaj so si dovolili nepridipravi v majhni vasici Veliki Gaber.

Tamkajšnji gasilci so na Facebooku sporočili, da so jim neznanci ponoči odtujili več predmetov in hrane, ki so jih imeli pripravljene za nocojšnjo veselico. »Po celotnem tednu intenzivnih priprav in vsemu trudu, ki ga gasilci vlagamo v naše delo, nas je ta dogodek močno prizadel,« so zapisali. Med odtujenimi stvarmi so plinski žar, zvočnik, vrtni pavilijon in celo 100 kilogramov pomfrija.

Gasilci mirijo, da bodo kljub tej neprijetnosti dogodek izpeljali po načrtih. So pa priznali, da pri tem potrebujejo pomoč in podporo ljudi.