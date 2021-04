Grožnje v Kamniku: Bolnik, okužen s socialističnim virusom antijanša (FOTO)

Pred dnevi so, kot smo poročali, v celjski bolnišnici prejeli pošiljko, v kateri neznanec tamkajšnji zdravnici in ženi premierja in otrokoma grozi s smrtjo. »Zaklali bomo Urško,« je med drugim pisalo v pismu.Tokrat pa so se grožnje predsedniku vlade pojavile na območju Kamnika. Tako se je pri slapu Orglice pojavil napis smrt janšizmu. Kot je zapisal na twitterju tisti, ki je objavil fotografijo napisa, se je na kamniškem koncu sprehajal bolnik, okužen s »socialističnim virusom antijanša«.Dejanje so že obsodili v SDM Kamnik. »Groziti ljudem samo zato, ker se z njimi politično ne strinjaš, je skrajno sprevrženo.« Imajo pa občutek, da se zaradi tovrstnih dejanj Slovenija vrača v državljansko vojno, ki pa na žalost vemo, kako se je končala