Janez Janša po grožnjah ženi Urški in otrokoma: Grožnje nas ne bodo omajale

»Grožnje nas ne bodo omajale,« je v zapisu po grozljivem dogodku začel predsednik vlade. Kot smo poročali, so v celjski bolnišnici prejeli pošiljko, v katerim neznanec tamkajšnji zdravnici in ženi premierja Urški Bačovnik Janša in otrokoma grozi s smrtjo. »Zaklali bomo Urško,« je med drugim pisalo v strašnem pismu.Janša je jasen: »Družino, dom in domovino bomo branili. Naj nihče ne dvomi v to. Spomnite se 1991. In izterjali bomo odgovornost tistih, ki sejejo sovraštvo, pozivajo k smrti ter ustvarjajo vzdušje, v katerem si potem psihopati domišljajo, da lahko (spet) nekaznovano ubijajo.«Več o pošiljki z grozečo vsebino smo objavili v članku V celjski bolnišnici prejeli srhljivo pismo: Zaklali bomo Urško Dobre pol ure po Janševem odzivu, so se odzvali še iz poslanske skupine SDS: »Ostro obsojamo vse vrste nasilja in groženj. Ogorčeni smo nad grozilnim pismom, ki ga je v službo prejela zdravnica Urška Bačovnik Janša, soproga predsednika vlade. Grožnje, ki so v pismu zapisane, so namenjene otrokoma, starima komaj 9 in 7 let, ki v nobenem primeru ne smeta biti tarči kakršnega koli nasilja ali groženj.« Pripisali so še, da je »današnje dejanje odraz neukrepanja pristojnih, še posebej tožilstva, ki ob grožnjah kot je "ubij Janšu" in "smrt janšizmu" ni ukrepalo«.