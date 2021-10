Grozljiv prizor s slovenske avtoceste: mladoletnik ležal čez oba pasova, prijatelj ga je fotografiral (VIDEO)

Darsove kamere so na eni od slovenskih avtocest zabeležile šokantne prizore. Posnetek, ki so ga objavili na družabnih omrežjih, razkrivajo nespametno in smrtno nevarno početje treh mladoletnikov, ki bi se lahko zlahka končalo tragično.

Trije fantje so se namreč odločili za ležeren sprehod po avtocesti: hodili so v nasprotni smeri vožnje avtomobilov, po delu, kjer sploh ni odstavnega pasu. Še več! Ko avtomobilov ni bilo, je eden od mladoletnikov legel na tla, čez oba vozna pasova, prijatelj pa ga je fotografiral.

Zgroženi so bili tudi na Darsu in v objavi zapisali: »Nekateri so za všečke na družbenih omrežjih pripravljeni narediti marsikaj, tudi ogroziti prometno varnost in svoje življenje. Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna! Kdor hodi po avtocesti, ima veliko možnosti, da ga zbije vozilo!«