Zanimanje za Trumpovo inavguracijo izjemno, za varnost bo skrbelo 25.000 policistov (FOTO)

V ameriški prestolnici se pospešeno pripravljajo na ponedeljkovo zaprisego novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Poleg visokih gostov, tudi slovenskih, ki so bili na dogodek povabljeni, se bodo na dogodku zbrale tudi množice Trumpovih podpornikov, pričakujejo namreč več kot 200.000 ljudi.

Na ploščadi National Mall se bo v ponedeljek, kot za zdaj kaže, trlo ljudi. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Predstavniki kongresa so v začetku tedna dobili 220.000 vstopnic, te pa so nato brezplačno razdelili med interesente, a je slednjih veliko več kot je na voljo vstopnic. Kongresnica Eleanor Holmes Norton je denimo dobila 198 vstopnic, a 1264 prošenj zanje. Zanimanje za tokratno inavguracijo je veliko večje, kot je bilo ob Trumpovi prvi izvolitvi, ko je ploščad National Mall pred Belo hišo ostala pol prazna.

Sedeži za povabljence so že pripravljeni. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

To je prišlo še posebej do izraza, ko so mediji primerjali fotografije gneče, ki se je zbrala na zaprisegi Baracka Obame leta 2009 in je povsem napolnila ploščad, ter fotografije s Trumpove zaprisege. No, letos bo zgodba, kot kaže čisto drugačna, lahko se zgodi, da bo število obiskovalcev celo preseglo število tistih, ki so prisostvovali zaprisegi Obame.

Pripravljali so se štiri leta

Čeprav pristojni izgredov in nasilja ne pričakujejo, pa je morajo biti pripravljeni na vse. Ne nazadnje so Trumpu že med predvolilno kampanjo dvakrat stregli po življenju, med povabljenci na zaprisegi pa tudi mrgolelo pomembnih gostov in velikih državnikov.

Kapitol krasijo ameriške zastave. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

V ponedeljek bo v Washingtonu D. C. Tako varnost močno poostrena, zanjo bo skrbelo okrog 25.000 policistov in zveznih agentov ter 8000 pripadnikov ameriške vojske, radij 48 kilometrov okrog Bele hiše pa bo ograjen s posebno ograjo, ki se je ne da preplezati. Okrog ograje bodo patruljirali vojaki, ti bodo tudi patruljirali na postajah podzemne železnice in usmerjali ter kontrolirali promet, v mestu bodo namestili dodatne nadzorne kamere, preletavali pa ga bodo tudi droni.

Povabilo zavrnila le Michelle Obama Med povabljenci so vsi še živeči bivši ameriški predsedniki in njihove soproge, ki so udeležbo tudi že potrdili. Michelle Obama je povabilo zavrnila. Od tujih državnikov so vabila prejeli kitajski predsednik Xi Jinping, italijanska premierka Georgia Meloni in britanski desničarski politik Nigel Farange. Britanski premier Keir Starmer ni bil povabljen. Trump si je na dogodku zaželel še trojico najbogatejših Zemljanov Elona Muska, Jeffa Bezosa in Marka Zucherberga.

Da bo vse skupaj potekalo gladko, je zadolžena tajna služba, kjer so začeli varnostne in druge vidike dogodka podrobno načrtovati v trenutku, ko se je zaključila inavguracija Joeja Bidna.