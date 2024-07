Greste na morje na Hrvaško? Pozor, vklopljen je rdeči alarm

Prižgan rdeči vremenski alarm, začenja se neznosna vročina, temperature danes že do 36 °C: Tukaj bo najhuje

Hrvaški Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) napoveduje dotok toplega zraka, zaradi česar so že izdali več opozoril o škodljivih vročinskih valovih.

Na severnem Jadranu bo naslednje dni večinoma sončno, predvsem bo pihala zmerna do močna burja. Najvišje temperature ob morju bodo od 32 do 35 °C.

Na srednjem Jadranu in v notranjosti Dalmacije bosta torek zaznamovala sončno vreme in vročina, popoldne tudi krajevne plohe in nevihte. Morje bo ponoči in zjutraj zelo toplo. Pihal bo zmeren severozahodni in jugozahodni veter, morje bo valovito, enako na jugu Hrvaške.

Ob pretežno sončnem vremenu bo temperatura zraka že zjutraj za nekatere previsoka, saj bo dosegla tudi 26 stopinj, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 °C, na obali še malo višje. Morje bo imelo med 25 in 27 stopinj.

Rdeči alarm tudi za Istro in Kvarner

V nadaljevanju tedna se bo poletna pripeka stopnjevala z novim vročinskim valom, ki bo dosegel vrhunec v petek. Sončno bo, z razvojem oblačnosti pa lahko v sredo in četrtek nastanejo posamezne plohe.

Osvežili se boste lahko v morju. FOTO: Losinia

Na Jadranu bo večinoma sončno in vroče z zelo toplimi nočmi. Manjšo osvežitev bo podnevi prinesel veter z morja, jugozahodnik in severozahodnik. Še vedno bo veljala najvišja stopnja opozorila.

Po napovedih meteorologov bosta sreda in četrtek najtežja za prebivalce Reke, Splita in Dubrovnika, vročinski vrhunec bo v petek, ko bodo po vsej Hrvaški, razen v regiji Gospić, temperature nad povprečjem.

Že za sredo je DHMZ prižgal rdeči vremenski alarm za celotno obalo.