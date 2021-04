Gradnja strelišča buri duhove

Degradirane rudniške površine v Trbovljah počasi dobivajo nove lastnike. Bodisi z odkupom bodisi s prehajanjem v občinsko last se spreminja tudi njihova namembnost. Občina, denimo, na enem od teh zemljišč načrtuje industrijsko cono, na drugem parcele za individualno gradnjo hiš. Precej radovednosti in tudi negodovanja med krajani vzbuja zemljišče tik ob sprehajalni cesti nad umetnim zajetjem vode. Območje je posekano in golo, nekaj časa na njem potekajo dela, nekaj časa je vse mirno. Trenutno parcela sameva, vseeno pa vzbuja ugibanja. Predvsem sta občanom v oči padla posek mladega drevja in g...