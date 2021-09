Grad Kamen postavili v krožišče

Posmrtno priznanje Občine Cerklje so podelili dr. Jožetu Bohincu.

Malo plaketo je prejela Karitas Cerklje.

Včeraj sta minili 102 leti od smrti dramskega igralca Ignacija Borštnika, rojenega leta 1858 v Cerkljah.

Občinski praznik so v Cerkljah na Gorenjskem počastili z odprtjem novega krožišča na Trati pri Velesovem in podelitvijo občinskih priznanj in nagrad. Županje v slavnostnem nagovoru poudaril predvsem pomen sodelovanja, ki prinaša napredek in razvoj, ter predstavil številne projekte, ki so se jih lotili v občini v zadnjem obdobju in jih uspešno zaključili. Med drugim sta to novozgrajeno krožišče na Trati ter novozgrajena infrastruktura v Velesovem.Na novem krožišču stoji maketa gradu Kamen, ki jo je izdelal kovač. Blagoslovil ga je velesovski župnik. Slovesno rezanje traku pa so opravili župan Občine Cerklje Franc Čebulj, častna občana Cerkeljin, direktor Gorenjske gradbene družbe, in predstavnika vaške skupnosti Adergas - Tratain vaške skupnosti Velesovo. Pripravili so tudi bogat kulturni program, ki so ga popestrili Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas, Klub Liberius Cerklje in Godba Cerklje pod vodstvom prof.. Slovesnosti so se udeležili številni gostje. Odprtji obnovljene komunalne infrastrukture pa bosta ob koncu septembra še na Pšati in prvega oktobra v Glinjah. Pomembna investicija je tudi gradnja krvavškega vodovoda.Veliko plaketo Občine Cerklje je prejelo domače čebelarsko društvo ob stoletnici delovanja. Prevzel jo je predsednik. Društvo šteje 82 čebelarjev, ki čebelarijo z okoli devetsto čebeljimi družinami in se ponašajo z bogato zgodovino. Aktivno so povezani s Čebelarsko zvezo Slovenije in Čebelarsko zvezo Gorenjske. Malo plaketo Občine Cerklje je prejela cerkljanska Župnijska Karitas, ki v različnih oblikah ponuja socialno pomoč posameznikom in družinam v stiski z območja občine ter ob naravnih nesrečah. Prevzela jo jeNa osrednji slovesnosti so podelili tudi pet občinskih priznanj. Prejeli so jih Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Brnik - Vopovlje ob 70-letnici delovanja društva, priznanje je prevzel predsednik društva, predsednik Konjeniškega društva Krvavec Cerklje za prizadevno in požrtvovalno delo v društvu,so podelili priznanje za 60-letni doprinos h glasbeni kulturi,za delo v prostovoljstvu pri cerkljanskem oratoriju, v Kulturnem društvu Pod Stražo in za povezovalno in ustvarjalno delovanje na področju rokodelstva. Spominsko plaketo je prejelaza kreativno, povezovalno in družbenokoristno delo ter 30-letno profesionalno delovanje v OŠ Davorina Jenka v Cerkljah. Posmrtno priznanje Občine Cerklje pa so podelili dr.(1901–1995).Veljal je za pravega ljudskega zdravnika, ki se je izkazal za zelo dobrega diagnostika, nego in pomoč pri porodu pa je ponujal tudi številnim materam. Priznanje sta prevzeli hčerkiin