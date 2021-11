Gostilna v Ljubljani tarča komentarjev: to so napisali na tablo

Po spletu je zakrožila fotografija table, postavljene pred eno od ljubljanskih gostiln. Na tabli je s kredo napisano, da se PCT ukrepov niso sami domislili in da naj gostje, ki jih PCT moti, svojo »pripombo ali »pohvalo« naslovijo kar na notranjega ministra Aleša Hojsa ali na NIJZ. Pripisana sta še službena e-poštna naslova MNZ in NIJZ.

»Hvala za razumevanje, razumemo vas«, so vsem obiskovalcem s pripombami glede PCT-ukrepov na koncu še sporočili v Špajzi. Mnoge so tako podžgali h kritičnim komentarjem, saj da s tako vsebino, v času, ko se slovensko zdravstvo sesuva in smo presegli 5000 smrti sodržavljanov zaradi covida, med vrsticami ljudem sporočajo, da so ukrepi politična zamislica najmanj priljubljenega slovenskega ministra Hojsa in da se z njimi ne strinjajo.

Debata o primernosti ali neprimernosti zapisanega

Medtem ko nekateri pravijo, da bi bilo treba lastnikom lokala napisati kazen za nagovarjanje ljudi, naj ne upoštevajo ukrepov in posrednim sporočilom, da so protikoronski ukrepi nepotrebni, pa drugi v napisu na tabli ne vidijo ničesar spornega. Slednji menijo, da lastniki goste samo prosijo, naj se ne spravljajo nanje, ampak naj pritožbe naslovijo na tiste, ki so ukrepe sprejeli.

Gostilna: nismo krivi, idejo smo vzeli od drugod

Iz gostilne zanikajo, da bi na kakršen koli način ljudi nagovarjali k temu, naj ukrepov ne spoštujejo. Nasprotno, kot pravijo, so pri preverjanju PCT dosledni, kar je v zadnjem mesecu dvakrat potrdila tudi inšpekcija. Dodajajo, da so s tablo skušali na nekoliko izviren način - idejo so sicer dobili od drugih lokalov po Ljubljani - prositi ljudi, naj se na vratih ne prerekajo z njimi, ampak naj se pritožijo odločevalcem.

Ker je za gostinci težko obdobje zaradi epidemije, si bolj kot ponovne zaustavitve javnega življenja in s tem zaprtja restavracij, želijo, da se to nikoli več ne bi ponovilo, zato vsaj v dotični gostilni dosledno spoštujejo preverjanje PCT pogoja, saj so ga po zakonu dolžni upoštevati, pravijo. Tablo so tudi že umaknili.