Gorski reševalci na Trčkovem Griču reševali mačka

Maček med reševanjem. FOTO: Jang Man

Gotovo je marsikomu jasno, da med najpogumnejše in najpožrtvovalnejše ljudi med nami sodijo gasilke in gasilci ter seveda tudi pripadniki gorske in podvodne reševalne službe, ki so vedno in povsod pripravljeni pomagati. Pri reševanju ne le ljudi, temveč tudi živali in premoženja, vsi ti pogumneži brez pomisleka pogosto tvegajo tudi svoja življenja. Tega v zadnjem primeru reševanja mačka iz okolice Vrhnike sicer ni bilo, a se je vseeno še enkrat znova pokazala požrtvovalnost gasilcev in gorskih reševalcev.Prebivalec Trčkovega Griča nad Vrhniko je namreč že štiri dni poslušal mačji jok – mijavkanje iz gozda. Potem je šel za glasom in opazil mačka visoko na drevesu. Aktivirani so bili gasilci PGD Podlipa - Smrečje, a so imeli prekratko lestev.»Potem so poklicali še reševalce Gorske reševalne službe (GRS) Ljubljana. Reševalec se je s tehniko plezanja po deblu povzpel okoli 18 metrov visoko, vendar do mačka ni mogel, ker je bil ta čisto na koncu veje. Kaj storiti, se je spraševal. Gasilci so pod drevesom napeli odejo in gorski reševalec na drevesu je toliko časa tresel vejo, dokler ni maček padel z nje. Priletel je točno na sredino odeje, in še preden bi lahko rekel hvala za rešitev, je kot blisk izginil v bližnjem grmovju,« je duhovito razložiliz GRS Ljubljana.