Gorski javor dosega najvišjo ceno

Ta teden se začenja pomemben del licitacije lesa, že 19. po vrsti na Koroškem. Začel se je namreč ogled hlodovine, kupci bodo vse do 7. februarja lahko oddajali ponudbe. Tedaj bodo tudi uradno odprli ponudbe, 27. februarja pa bo dan odprtih vrat, ko bo na ogled ves ponujeni les, razglasili bodo tudi rezultate.

Zaradi zapletov z lansko in tudi nekaj predhodnimi lokacijami dražbe lesa v Slovenj Gradcu ter inšpekcijskim pregledom (in kaznimi) so Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije letošnjo pripravili v industrijski coni v Pamečah pri Slovenj Gradcu, ob glavni cesti Slovenj Gradec–Dravograd.

Travnik s hlodi za dražbo FOTO: Dejan Vodovnik

Koroški gozdarji ocenjujejo, da je ponujeni les »lep in kakovosten ter bi moral dosegati dobre cene,« vendar pa bodo končni odgovor dali kupci, ki naj bi travnik, zaseden z visokokakovostno hlodovino, obiskali z vseh bližnjih koncev in krajev. Nemara bo tudi kak kupec iz Kitajske, ki les običajno nabavlja prek slovenskih posrednikov. Ali bodo prišli tudi iz Madžarske, še ni znano; lani jih ni bilo, saj, kot so obvestili organizatorje, »še niso prodali kupljenega lesa za furnir iz leta 2023«.

Najvišje cene

Lastnik najdražjega hloda, ki ga je pripeljal na dražbo iz Bosne in Hercegovine, je na prejšnji licitaciji iztržil 9960,64 evra. Drugi najdražji hlod, prav tako gorski javor, je dosegel 8397,48 evra, rasel pa je v okolici Trbovelj. Na tretjem mestu je bil hlod smreke iz okolice Slovenj Gradca, ki je bil prodan za 6918,53 evra.

Najvišje cene na kubični meter (m3) so dosegli gorski javor (6500 evrov), oreh (2677 evrov), dob (2179 evrov) in graden, samonikla vrsta hrasta (1751 evrov).

Zaradi zapletov z lansko lokacijo dražbe so letošnjo pripravili v industrijski coni v Pamečah pri Slovenj Gradcu.

Interes za sodelovanje je precejšen. FOTO: Dejan Vodovnik

Lani je 760 lastnikov iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine pripeljalo 6854 hlodov. FOTO: Mateja Kotnik

9960 evrov so lani največ iztržili za hlod.

Lani se je dražbe udeležilo 760 lastnikov hlodovine iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine, ki so pripeljali 6854 hlodov v skupnem volumnu 7153 kubičnih metrov. V povprečju je vsak lastnik pripeljal devet hlodov, kar je nekoliko manj kot 2023., a je bilo v povprečju na posamezni hlod vendarle nekaj več oddanih ponudb (3,34). Volumen prodanega lesa je znašal 6499 m3, skupna prodajna vrednost pa je bila 2,25 milijona evrov. Povprečna dosežena cena dražbe je znašala 345 evrov za kubični meter, kar je štiri odstotke manj kot leta 2023 in kar 12 odstotkov manj kot leta 2022, ko je bila povprečna dosežena cena najvišja do zdaj. Neprodanih je lani ostalo 893 hlodov, te so nato ponujali v drugem krogu prodaje. Koliko jih bo neprodanih letos, bo znano konec februarja, pravi organizator.