Golobovi objavili razpis, na Gregorčičevi bodo dobili novi fitnes

Na Gregorčičevi ulici bo zaživel nov fitnes. V kletnih prostorih generalnega sekretariata vlade bodo uredili sodoben prostor za vadbo. Kot je mogoče razbrati iz razpisne dokumentacije, ki so jo jo v četrtek objavili na spletni strani enaročanje, se bo obnova začela z odstranitvijo in odvozom obstoječe dotrajane talne obloge.

Poleg menjave talnih oblog generalni sekretariat vlade išče izvajalca del za izdelavo, dobavo in montažo pohištva ter izvajalca za dobavo in montažo fitnes opreme ter ustrezne gumirane podlage. Zaposleni na vladi se bodo po napornem dnevu lahko sprostili v fitnesu, ki bo opremljen z utežmi, palicami, napravami za moč, kardio napravami in drugimi vadbenimi rekviziti. Ponudbe bodo zbirali do 13. aprila.

Vprašanja, zakaj so se odločili za prenovo prostorov in komu bo fitnes namenjen, smo naslovili na generalni sekretariat vlade, od koder so nam odgovorili, da je na portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo za ureditev kletnih prostorov na Gregorčičevi 25, Ljubljana, ki jih od leta 2006 uporabljajo varnostniki predsednika vlade.

»Poleg pisarn, ki jih uporabljajo v pritličju, je v kleti tudi manjši fitnes, za katerega je bilo večina vadbenih naprav nabavljena in v uporabi že prej, torej še pred letom 2006. Fitnes naprave so sicer namenjene vzdrževanju kondicijske pripravljenosti varnostnikov predsednika vlade. Varnostniki predsednika vlade so namreč policisti, ki morajo biti za opravljanje svojega dela med drugim tudi v dobri telesni pripravljenosti. Ker so tako prostori kot tudi fitnes naprave v slabem stanju, se je GSV odločil za posodobitev in prenovo le-teh.«