Golob zelo zadovoljen: »Današnje srečanje mi je bilo v veliko veselje«

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal z generalno direktorico Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo Audrey Azoulay. Pogovor je bil osredotočen na področje sodelovanja med Slovenijo in UNESCOM, so sporočili iz vlade.

Golob pa je bil nad srečanje zelo zadovoljen: »Današnje srečanje mi je bilo v veliko veselje.«

Sicer pa je imel predsednik vlade popoldan tudi srečanje z pravosodno ministrico, saj sta z Dominiko Švarc Pipan znova pogovorjala o njeni politični usodi.