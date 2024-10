Golob že v New Yorku udaril po mizi, a tokrat šel še dlje, vseeno ga je Levica prekosila, Janši pa nič jasno

Mednarodna skupnost se mora odločneje odzvati na širitev konflikta na Bližnjem vzhodu in narediti več, da se takoj ustavijo spopadi, je danes ob obletnici napada Hamasa na Izrael dejal premier Robert Golob. Prepričan je, da je morija civilistov v Gazi nesorazmerna s pravico do samoobrambe, in Izrael je pozval, naj preneha napadati.

»Danes mineva leto dni od brutalnega terorističnega napada Hamasa na nedolžne izraelske civiliste. Mineva leto dni, odkar so izraelski talci v Gazi pridržani, njihova usoda je neznana in trpljenje njihovih svojcev neizmerno. Mineva pa tudi leto dni, odkar je izraelska vojska sprožila eno največjih morij, kar jih poznamo v naših časih,« je dejal premier.

Slovenija vedno za mir Kot je poudaril predsednik vlade, se je Slovenija ves čas zavzemala za takojšnjo prekinitev spopadov, izpustitev talcev in iskanje poti do trajnega miru.

Prepričan je, da je morija civilnega prebivalstva v Gazi popolnoma nesorazmerna s pravico do samoobrambe. »V postopanju izraelske vojske lahko opažamo ne samo elemente kršenja mednarodnega humanitarnega prava, ampak tudi mednarodnega prava nasploh,« je opozoril.

Levica bi uvedla sankcije proti Izraelu, Janši nič jasno

V Levici so šli še nekoliko dlje v obsodbi Izraela: »Če se je kaj pokazalo v letu dni vojne, je to, da izraelskim politikom in generalom ni mar za ogorčenje mednarodne skupnosti. Slovenija še ni naredila vsega, kar je v njeni moči, da bi pomagala zaustaviti genocid. Imamo dolžnost do Gaze, da uvedemo sankcije proti državi Izrael.«

Ob izjavi predsednika vlade je šef opozicije bil kratek: »Kaj ste želeli povedati, vlada RS?«, je zapisal na omrežju X Janez Janša.