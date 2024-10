Vse se je začelo ob 6:29! Prizori ubijanja in posilstva šokirali svet, povračilo je bilo brutalno

Danes se bodo Izraelci predvidoma zbrali na številnih slovesnostih in pokopališčih po vsej državi, da bi se ohranil spomin na stotine žrtev, več deset talcev, ki so še vedno v ujetništvu, ter vojakov, ki so bili ranjeni ali ubiti med reševanjem. »Ob 6.30 zjutraj – ob uri, ko je Hamas lansko leto začel napad – so se družine ubitih na festivalu Nova zbrale na kraju, kjer je bilo skoraj 400 obiskovalcev ustreljenih, mnogi drugi pa odpeljani kot talci,«poroča Associated Press.

Ob istem času so se družine talcev, ki so še vedno v Gazi – okoli 100, od katerih naj bi bila tretjina mrtvih – zbrale pred rezidenco predsednika vlade Benjamina Netanjahuja v Jeruzalemu, da bi stali ob zvoku dvominutne sirene, kar je običaj ob najbolj slovesnih dneh v izraelskem koledarju, kot je dan spomina na holokavst.

Izrael znova bombardiral begunska taborišča

Uradna državna slovesnost, ki se osredotoča na dejanja poguma in upanja, bo predvajana v ponedeljek zvečer. Slovesnost je bila predhodno posneta brez občinstva v južnem mestu Ofakim, kjer je bilo ubitih več kot dvajset Izraelcev.

Toda jeza zaradi neuspeha vlade, da bi preprečila napad, ter trajna frustracija, ker ni uspelo vrniti preostalih talcev, je družine ubitih in ujetih spodbudila, da so organizirale ločen dogodek v Tel Avivu. Ta naj bi privabil več deset tisoč ljudi, vendar je bil njegov obseg močno zmanjšan zaradi prepovedi velikih zborovanj v luči grožnje raketnih napadov Irana.

Dim nad Libanonom po izraelskem napadu. FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

Enajst civilistov je bilo v nedeljo zvečer ranjenih v izraelskih napadih na taborišči Nuseirat in Jabalia v Gazi, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. Izraelska vojaška letala naj bi bombardirala šotor, kjer so bivale notranje razseljene osebe zahodno od taborišča Nuseirat, pri čemer je bilo ranjenih sedem civilistov. Štirje civilisti v središču taborišča Jabalia so bili ranjeni v izraelskih napadih, poroča Wafa.

Izraelske sile redno napadajo to taborišče in večino prebivalcev so od tam že izselili. Včeraj je izraelska vojska sporočila, da so njihove sile znova obkolile to območje v severni Gazi zaradi prisotnosti »teroristov« in njihove »infrastrukture«.

Macron izrazil sožalje in pozval k premirju

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob prvi obletnici napada Hamasa 7. oktobra izrazil sožalje žrtvam napada na južni Izrael. »Bolečina ostaja, tako živa kot pred letom dni. Bolečina izraelskega naroda. Naša. Bolečina ranjenega človeštva,« je zapisal v objavi na X. »Ne pozabimo žrtev, talcev ali družin, ki imajo zlomljeno srce zaradi odsotnosti ali čakanja.«

Macron je v soboto pozval k ustavitvi dobave orožja Izraelu za uporabo v Gazi, kar je sprožilo jezen odziv izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. »Ko se Izrael bori proti silam barbarstva, ki jih vodi Iran, bi morale vse civilizirane države odločno stati ob strani Izraelu,« je dejal v izjavi. »A predsednik Macron in drugi zahodni voditelji zdaj pozivajo k embargu na orožje proti Izraelu. Sram naj jih bo.«

V nedeljo je Macron po telefonu govoril z Netanjahujem in potrdil »neomajno zavezanost« Francije varnosti Izraela, obenem pa vztrajal pri prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu.

Svojci žalujejo

Idan Shtivi, novinar in eden izmed talcev, ki so ga Hamasovi borci ugrabili na glasbenem festivalu Supernova 7. oktobra lani, je bil ubit med napadi, njegovo »telo pa je še vedno v ujetništvu Hamasa«, je sporočil forum Družine talcev in pogrešanih.

Dejali so, da je bil 28-letni Shtivi ubit kmalu po začetku napada. Forum, ki ga sestavljajo sorodniki ugrabljenih, ki so vodili protestno gibanje in pozive k prekinitvi ognja, je v izjavi zapisal: »7. oktobra je Idan zgodaj zjutraj prispel na festival Nova, da bi dokumentiral nastope in delavnice svojih prijateljev.«

V napadu 7. oktobra je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, okoli 250 pa ugrabljenih. FOTO: Jack Guez Afp

»Kljub temu pa nikoli ni prišel v notranjost. Ko se je začel napad, je Idan pomagal dvema neznancema, ki ju je pravkar spoznal, da bi pobegnila s prizorišča. Ta nesebična odločitev je na koncu privedla do njegove ugrabitve.«

Napoved je bila objavljena, ko je Izrael obeležil prvo obletnico napada Hamasa 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, okoli 250 pa ugrabljenih. Hamas še vedno zadržuje približno 100 talcev v Gazi, od katerih naj bi bila tretjina mrtvih.

Izrael nadaljuje agresijo

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je v telefonskem pogovoru z izraelskim kolegom Yoavom Gallantom ponovno potrdil »neomajno zavezanost ZDA varnosti Izraela, premirju v Gazi in diplomatski rešitvi, ki bi omogočila, da se državljani na obeh straneh izraelsko-libanonske meje varno vrnejo domov«.

V izjavi Pentagona je Austin poudaril, da imajo ZDA v regiji »znatne možnosti« za obrambo ameriškega osebja, podporo Izraelovi »samoobrambi« in »odvračanje nadaljnje eskalacije«.

Libanon v plamenih. FOTO: Stringer Afp

Opozorilo pred eskalacijo konflikta je sicer prišlo v času, ko Izrael nadaljuje bombardiranje Gaze, kjer je v odgovor na Hamasov oktobrski napad – z zajetimi 251 talci – ubil na desettisoče ljudi, vključno s tisoči otrok, ter bombardiral Libanon in zagrozil Iranu s povračilnimi ukrepi.