Je prvi vohun Cie v Slovenijo prišel zaradi Goloba? To nam je pojasnil Ferfila

Poročali smo, da se je ta teden direktor ameriške Centralne obveščevalne agencije (Cia) William Burns med obiskom v Sloveniji srečal z direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joškom Kadivnikom. Kolega sta v pogovoru izmenjala tudi ocene in stališča o aktualnih varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu, so ob tem sporočili iz Sove.

William Burns. FOTO: Julia Nikhinson Reuters

Kaj je bilo še v ozadju tega obiska, smo povprašali pollitičnega analitika, obramboslovca in univerzitetnega profesorja Bogomila Ferfilo.

Je prvi vohun Cie prišel zaradi Goloba?

Pravi, da je tak obisk neobičajen. Da je pravzaprav to sestanek Goljata in Davida, kot se je slikovito izrazil. Pravi, da Burns trenutno vodi pogajanja med Izraelci in Palestinci, ki so v totalni vojni, in namignil, da bi obisk bil lahko povezan tudi z nastopom predsednika vlade Roberta Goloba, ki je med nastopom na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 79. Generalne skupščine ZN izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja neposredno pozval, naj konča vojno. Še več, slovenski premier je ob tem večkrat močno udaril po govorniškem pultu, da bi tako podkrepil svoje stališče.

Bogomil Ferfila. Foto: Dejan Javornik

Slovenija pomembna Američanom zaradi vloge na Balkanu

Ferfila meni, da bi prvi vohun Cie lahko skušal nekako pritisniti na vladajoče, da bi omilili tovrstne nastope proti Izraelu. A obenem dodaja, da ima Slovenija tudi dobre obveščevalne podatke z Balkana in je z vsemi državami te regije v dobrih odnosih, tudi s Srbijo in njenim predsednikom Aleksandrom Vučićem, ki je tradicionalno bolj naklonjen Putinovi Rusiji kot pa zahodu.

Robert Golob. FOTO: Mike Segar Reuters

Za več pojasnil o ozadju obiska šefa Cie smo se obrnili tudi na Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo, a jih do objave članka nismo prejeli.