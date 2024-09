Golob večkrat močno udaril po govorniškem pultu, Godec in Janša pa v zrak (VIDEO)

Premier Robert Golob je med petkovim nastopom na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 79. Generalne skupščine ZN izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja neposredno pozval, naj konča vojno.

»Izraelski vladi želim jasno povedati - ustavite prelivanje krvi, ustavite trpljenje, pripeljite talce domov in končajte vojno - gospod Netanjahu, zaustavite to vojno takoj,« je dejal ob aplavzu nekaterih prisotnih in med tem večkrat udaril po govorniškem pultu.

Golobov nastop pa očitno ni bil po godu poslancem SDS. Jelka Godec je njegov nastop označila kot sramoten. »Ta ni pri zdravi pameti. To ni način diplomatskega obnašanja, komunikacije. To je sramota za Slovenijo,« je zapisala na omrežju X.

Janša pa je Golobu očital, da se postavlja na stran Hamasa, ter da sramoti Slovenijo v mednarodni skupnosti.