Robert Golob se je pokazal po operaciji in sporočil dobro novico (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob je bil včeraj v ljubljanskem kliničnem centru operiran zaradi dimeljske kile. V. d. strokovnega direktorja UKC doc. dr. Gregor Norčič je po posegu dejal, da je predsednik vlade uspešno prestal operacijo. Je pa to zdaj potrdil tudi Golob sam, ki je na svojem instagram profilu objavil sliko, na kateri zadovoljno pozira z zdravstvenim osebjem, hkrati pa je sporočil, da je operacija uspela.

»Operacija uspela, sem že doma. Za to gre zahvala predanemu in strokovnemu osebju UKC Ljubljana, ki ob napornem in odgovornem delu ne pozabi na prijazno besedo in nasmeh. Iskrena hvala vsem, ki ste skrbeli zame,« je zapisal v objavi.

Goloba bo v času odsotnosti nadomeščal Luka Mesec.

Dimeljska kila je sicer precej pogosta tegoba, ki se večkrat pojavi pri moških kot pri ženskah. Okrevanje po njeni operaciji je danes zaradi naprednega zdravljenja relativno kratko. Običajno traja deset dni.