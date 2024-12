Golob se je na POP TV hvalil, Jelinčič popenil in ga takole zabil

Kakšni so glavni gospodarski kazalci v Sloveniji? Če vprašate predsednika vlade, odlični.

Robert Golob. FOTO: Leon Vidic/delo

Tako je Robert Golob v pogovoru za POP TV dejal: »Gospodarski kazalci v Sloveniji so izjemno dobri. Brezposelnost v Sloveniji je najnižja v Evropi, prav tako inflacija, gospodarska rast pa je pozitivna in nad evropskim povprečjem. Farmacevtska industrija je prepoznala Slovenijo kot tisto državo, kamor se splača vlagati v nove kapacitete. Francoski Renault pa je od vseh evropskih destinacij izbral prav Slovenijo.«

No, drugače si je te podate razlagal prvak izvenparlamentarne SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Tako je pribil: »Vlada nam laže, da je inflacija pri nas okoli 3%, resnični podatki so precej višji, pravzaprav grozljivi. Okoli 14 do 15 odstotkov, v tem trenutku pa verjetno se malo več.«

Zmago Jelinčič. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Po podatkih Evropskega statističnega urada je je oktobra letna inflacija v Sloveniji znašala 0,0 odstotka in je bila še nižja kot septembra, ko je znašala 0,9 odstotka. Kot so ob tem dodali pri vladi: »Slovenija je tako imela najnižjo inflacijo med članicami EU, sledita ji Litva in Irska. V evrskem območju je bila inflacija 2,0-odstotna, v EU pa 2,3-odstotna.«