Vladna ekipa Roberta Goloba presenečenje? To je razkril

Najverjetnejši mandatar Robert Golob je v pogovoru za oddajo Tarča poudaril, da so bili nekateri izvoljeni poslanci Gibanja Svoboda tudi zanj presenečenje.

Golob je pojasnil tudi, kako vidi prihodnje sodelovanje s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Dejal je, da Čeferin svojega vpliva ni poskušal uveljaviti pred volitvami ali zdaj, ko se sestavlja vlada: »Ne skrivam, da si veliko obetam od njegove pomoči.«

Ekipa, ki bo presenečenje

O ožji vladni ekipi Golob pravi, da želi takšno, ki bo »po svoje presenečenje«. A ne, ker bi bili javnosti neznani, ampak zato, ker jih ta ne pričakuje. Najverjetnejši mandatar je napovedal 'razbitje' ministrstva za izobraževanja, znanost in šport. Tako naj bi v prihodnje imeli dve ministrstvi: ministrstvo za šolstvo in šport ter visoko šolstvo, znanost, inovacije in digitalizacijo.

Na čelo Nijz se vrača Eržen?

Golob je zagotovil, da bo poskušal spremeniti način kadrovanja v javnih zavodih in državnih podjetjih. Kot je dejal, je pomembno, da ključna mesta zasedejo strokovnjaki. Pravi, da bodo prekinil prakso, po kateri so se generalni sekretarji vladajočih strank dogovorili za število 'stolčkov'. Golob še pravi, da so se mu za mesta v državnih podjetjih ponujali že številni, in še razkril, da na čelu Nijz ponovno vidi Ivana Eržena.