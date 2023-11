Golob iz domače postelje sporočil slabo novico, na proslavo ga ne bo

Predsednik vlade Robert Golob okreva po operaciji in po nasvetu zdravnikov ostaja v bolniškem staležu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Današnjo sejo vlade bo tako po njihovih navedbah vodil podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec, ki bo tudi slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu Rudolfa Maistra v Mariboru.

Golob je v petek uspešno prestal operacijo kile, pri čemer so v njegovem kabinetu napovedali, da naj bi do sredine tega tedna že normalno opravljal svoje obveznosti. Tako je bilo med drugim predvideno, da bo danes slavnostni govornik na državni proslavi.

V času bolniške odsotnosti Goloba že vse dni nadomešča podpredsednik vlade, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prestal rutinsko laparoskopsko operacijo

Po Golobovi petkovi operaciji je sicer v. d. strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Gregor Norčič v izjavi za medije pojasnil, da je predsednik vlade prestal rutinsko laparoskopsko operacijo dimeljske kile, s potekom operacije pa so v UKC Ljubljana zadovoljni.

Na vprašanje, kako pogoste so zdravstvene težave, ki jih je imel Golob, je Norčič odgovoril, da so relativno pogoste. Zdravljenje izvajajo vse slovenske bolnišnice, UKC Ljubljana pa na leto izvede več sto tovrstnih posegov.