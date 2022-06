Golaž je kuhalo 20 ekip (FOTO)

Letno gledališče Limberk v Grižah je bilo prvo junijsko soboto znova v znamenju tradicionalne griške golažijade. Prireditev je že 18. leto organiziralo Turistično društvo Griže, ki ga vodi Božidar Trnovšek, sicer vsestranski kulturnik in vodja ansambla Ubrane strune. Pokrovitelj dogodka je Krajevna skupnost Griže, ki poleg vsega prispeva pokale za najuspešnejše kuharske ekipe.

Zmagovalna ekipa Moto kluba Vrbje, ki je dobila naziv kralj golaža. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

V prijetnem okolju visokih dreves letnega gledališča se je v kuhanju golaža pomerilo kar 20 ekip, ki so se potegovale za pokal KS Griže, veliko prehodno kuhalnico z napisi vseh dosedanjih zmagovalcev ter naslov kralj golaža za leto 2022.

Odločale nianse

Koordinator golažijade je bil tudi tokrat Danilo Basle, vodja ocenjevalne komisije pa Dani Pader. Ta je s tremi člani okušal in ocenjeval posamezne jedi, ki so jih prenesli pod šifro, tako da je bila verodostojnost ocenjevanja zagotovljena. Komisija je že med kuhanjem opazovala njihovo delo, na koncu pa poskusila in ocenila vseh 20 jedi. Kot so ob razglasitvi rezultatov povedali sodniki, so bile vse ekipe zelo prizadevne in uspešne, saj so pripravile okusne golaže. Odločale so nianse, tako da je imela komisija kar težko delo.

Med pripravo je bilo med ekipami čutiti pravo kuharsko zagnanost in željo po čim boljšem izdelku. Ekipe so dobile po 3 kilograme govejega mesa in 3 kilograme čebule, preostale dodatke pa so kuharji prinesli s sabo. Ekipe so se trudile čim lepše urediti svoj kotiček in omizje. Med kuhanjem je bil čas za prijetno druženje ob suhomesnih in sladkih dobrotah, osvežilnih napitkih in vsakovrstnih pogovorih.

Po dobrih treh urah je bil golaž pripravljen za ocenjevanje in brezplačno razdeljevanje udeležencem dogodka, dogajanje pa se je sklenilo z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo pokalov najboljšim. Ocenjevalna komisija je največ točk dodelila golažu, ki ga je skuhala ekipa Moto kluba Vrbje – ta je poleg pokala prejela prehodno veliko kuhalnico in naziv kralj golaža. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa Sveta KS Griže, na tretje pa Srdan team Polzela.