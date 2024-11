Poglejte, kaj naj bi gledalec slovenske televizije našel v posodi kislega zelja, posnetek dviga prah (VIDEO)

TV Koper Capodistria poroča o nenavadnem pripetljaju, ki naj bi se zgodil njihovemu gledalcu. Ko naj bi ta odprl novo plastično posodo s kislim zeljem, naj bi v notranjosti našel več večjih kosov stekla.

Kot so dejali na omenjeni televiziji, so bili nekateri kosi stekla pomešani med zeljem, drugi pa so bili na površju. Dodali so, da je bilo zelje kupljeno pri enem od večjih koprskih trgovcev.

Če bi bilo steklo skrito samo v notranjosti in ne na površju in bi bilo zelo razdrobljeno, bi bilo seveda lahko za kupca to zelo nevarno, saj ga ne bi takoj opazil.

So se pa pod video prispevka omenjene televizije oglasili številni ljudje in nekateri med njimi ne verjamejo, da je bilo v notranjosti posode res steklo.

O podobnem primeru smo poročali že lani, le da je šlo takrat za domnevno najdbo na Hrvaškem. Takrat naj bi eden izmed kupcev v konzervi fižola našel polovico živali.