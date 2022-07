Gasilska veselica večja od festivalov, Modrijani pritegnili ogromno obiskovalcev (FOTO)

Gasilci PGD Bohova iz občine Hoče-Slivnica so nedavno praznovali okroglih 90 let delovanja.

»Leta 1939 so pubudniki, bohovski veterani, ki so bili najprej člani Prostovoljnega društva Hoče, ustanovili požarno obrambo. Prej je v vasi že bila požarna desetina, imeli so tudi ročno brizgalno, ki so jo prevažali s konjsko vprego,« je povedal predsednik PGD Bohova Boštjan Frangež.

Župan dr. Marko Soršak je postal častni član PGD Bohova.

»Med raziskovanjem zgodovine društva smo ugotovili, da njegove korenine segajo v 19. stoletje. Vendar se naši predhodniki na žalost niso formalno vzpostavili.« Dve leti po ustanovitvi jih je okupator ukinil, predvsem da bi razbil povezanost med vaščani in vzajemno podporo, ki jo gojijo gasilska združenja. »Leta 1948 smo se ponovno aktivirali in 1966. zgradili gasilski dom, pred štirimi leti pa odprli večnamenskega.«

»Imamo 70 članov, v zadnjih dveh letih nam je uspelo pridobiti še 24 šolarjev,« pravi Frangež, ki zanimanje mladih pripisuje tudi prenovljenemu gasilskemu domu, ki velja za enega lepših na Slovenskem. S tem se strinja tudi domači župan dr. Marko Soršak, ki je imel izgradnjo novega gasilskega doma v svojem volilnem programu.

»Prejel je mednarodno arhitekturno nagrado velikega pomena. Objekt je markanten, označuje vhod v občino, predvsem pa nam je koristil, ko smo gradili vrtec, da sta bili lahko tukaj dve enoti vrtičkarjev.«

Bohovski gasilci priznavajo, da so jih skozi leta spremljali vzponi in padci, nasproti pa jim gre tudi občina, ki je sprejela dolgoročni plan. V zadnjih letih so oblikovali t. i. strategijo nabave opreme za nadaljnjih 30 let. »Gasilci so pomemben člen v naši občini. S strategijo nabave opreme smo letna sredstva dvignili za skoraj 100 odstotkov, dolgoročno se bo gasilstvo ohranjalo na visokem nivoju.«

Gasilci iz Bohove so po uradni proslavi in ob kulturnem programu podelili zaslužna priznanja, članom, podpornikom in županu. Za konec so, kot se spodobi, priredili še veliko veselico, tudi tokrat z Modrijani, ki je trajala več kot šest ur. »Šotor smo dobili od prijateljske občine,« so dejali. »Lažje je, če imaš podporo.« Modrijani so predstavili svoj novi, razširjeni program, in pritegnili večtisočglavo množico, ki bi jo zavidal marsikateri večji festival v okolici.