Člani Kulturno-umetniškega društva Pod lipo Adergas so na prostem pri domačiji Pr' Tratarju na Trati v občini Cerklje na Gorenjskem zelo uspešno pripravili tradicionalni Večer pod vaško lipo. Prireditev se izvedli v veliko zadovoljstvo številnih obiskovalcev. Zala Ribnikar in Petra Zarnik s kitaro. Pod Tratarjevo lipo so se na prvi jesenski dan predstavili pevci in igralci KUD Pod lipo Adergas, gostje pa so bili gasilci PGD Velesovo, ki so lani praznovali 100-letnico delovanja društva in so predstavili aktivnosti v letošnjem letu. Pod Tratarjevo lipo sta nastopila harmonikar Žan Sirc i...