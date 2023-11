Gasilcu Sandiju denar, a ostal je brez družine

Zgodba o gasilcu Sandiju Zajcu, PGD Mengeš in delitvi donacij bo te dni dobila epilog. Kot smo izvedeli, mu utegne Prostovoljno gasilsko društvo Mengeš še ta teden nakazati 268 tisoč evrov.

Kaj pa preostanek denarja, ki je jabolko spora, saj je bilo zbranih več kot pol milijona evrov?

Pomoč v denarju in razpad družine

Gasilec Zajc je v Sloveniji ganil mnoge, saj se je kot požar razširila fotografija, kako iz poplavljenega vrtca rešuje otroke. Z njo je zakrožila še zgodba, da je med tem, ko je on reševal druge, neusmiljena narava uničevala njegov dom.

Veliko je bilo takšnih, ki so želeli gasilcu ponuditi roko, zato je PGD Mengeš zanj začel zbirati prispevke, pa tudi za svoje delovanje. Da bi jih lahko ločili, so že pred tem navedli, tako so dejali, naj se v polje za namen navede »donacija Sandi Zajc«.

Gasilci, ko so reševali otroke iz vrtca. FOTO: PGD Mengeš

Evri so redno pritakali na račun in nabralo se jih je več kot pol milijona. A denar še danes ni na računu gasilca Zajca.

Namestnik poveljnika PGD Mengeš Primož Jagrič nam je po torkovi redni seji upravnega in nadzornega odbora PGD Mengeš pojasnil, da so obravnavali tudi točko donacij Sandiju Zajcu in tokrat je padla odločitev.

Pri notarju sklenjen dogovor

»Sandi Zajc in bivša partnerica sta sklenila dogovor o deljenju premoženja, ki vsebuje tudi del donacij. Dogovorila sta se tudi, da donacije, kjer je namen viden (tj. za Sandija Zajca), med seboj delita,« je zapisal Jagrič.

Kot je znano, sta se Sandi Zajc in njegova partnerica medtem razšla. Skupaj imata dva otroka.

Pristojen organ gasilskega društva je sprejel sklep, da se donacije, kjer je namen viden, nakažejo Sandiju Zajcu in njegovi bivši partnerici glede na dogovor, potrjen pri notarju. Gre za znesek v višini okoli 268.000 evrov. »Ta znesek bomo nakazali v najkrajšem možnem času, predvidoma že ta teden,« je razkril Jagrič.

Kaj bo s preostankom donacij

Preostane še okoli 233.000 evrov donacij, kjer pa namen ni viden. Zato čakajo podatke bank, da jim razkrijejo, za kakšen namen je bil nakazan. »Ko bo razviden znesek, koliko je bilo doniranega za Zajca in koliko za PGD, bomo tudi preostali znesek, ki je bil namenjen Zajcu, nakazali njemu. Kdaj bo to, vam ne morem odgovoriti, ker čakamo, da nas banke o tem obvestijo,« je zaključil Jagrič.

