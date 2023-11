Donacije za gasilca Sandija razburile javnost, Šarec jasen: Že star pregovor pravi, da se pri denarju vse konča

Fotografija gasilca, ki je med uničujočimi avgustovskimi poplavami skupaj s kolegi reševal otroke iz mengeškega vrtca, medtem ko je voda popolnoma uničila dom njegove družine, je ganila Slovenijo in svet.

Ker so se oglasili številni, ki jih je ganila osebna stiska gasilca Sandija Zajca iz Mengša, je Prostovoljno gasilsko društvo Mengeš (PGD) objavilo račun, na katerem so se zbirala sredstva prav zanj.

Anonimka, ki očita, da je nategnil Slovenijo

A nato je v javnost prišla anonimka, ki očita gasilcu Sandiju Zajcu, da je nategnil Slovenijo. V sporočilu mu očitajo, da je na »račun medijske izpostavljenosti s strani dobrih ljudi prejel več kot 270 tisoč evrov« in da krožijo govorice, da »je od svojih kolegov gasilcev zahteval dodatna sredstva v smislu nakazila na PGD, ki niso bila nakazana na njegovo ime«.

Glede na to, da so denar v dobri veri darovali ljudje praktično iz vse Slovenije, bi bilo v nastali situaciji najbolj pošteno, da se denar vrne tistim, ki so ga darovali.

»Razočaran sem, predvsem pa me resnično žalosti, česa vsega so zmožni ljudje. In tudi ves čas, kar sem se pojavljal v medijih, sem nenehno govoril, da nisem edini gasilec, ki je pomagal, in da tudi nisem edini, ki potrebuje pomoč,« se je na vprašanja Slovenskih novic odzval Zajc.

PGD Mengeš mu ni nakazalo denarja

Glede na očitek, da je prejel veliko vsoto denarja, pa Zajc pojasnjuje, da »od začetka avgusta, ko so vsi dobri ljudje donirali zaradi poplav, mi PGD Mengeš do danes ni nakazalo niti enega evra. Danes smo že novembra in vodstvo PGD Mengeš še vedno zadržuje vsa sredstva. Vse, kar sem od vsega začetka želel, je samo transparentnost.«

Minister Šarec: Že star pregovor pravi, da se pri denarju vse konča

Ob tem je svoje dodal tudi minister za obrambo Marjan Šarec, ki je na Facebooku objavil daljši zapis: »Ker je martinovo, je čas, da si nalijemo čistega vina. Izplačilo sredstev, doniranih družini Sandija Zajca, bi bilo izvedeno po seji UO in NO PGD Mengeš, ki je bila dne 7.11.2023, skladno z mnenjem našega odvetnika. Na tej seji sta bila prisotna Sandi Zajc z odvetnikom ter Sandijeva partnerka s svojo odvetnico. Na predlog odvetnice in s strinjanjem Sandija Zajca ter njegovega odvetnika, smo skladno s sklepom, zamaknili izplačilo sredstev za 14 dni. V vmesnem času naj bi se obe strani (odvetnik Sandija Zajca in odvetnica Sandijeve partnerke) skušali dogovoriti glede delitve doniranih sredstev. V kolikor do dogovora ne pride, bodo sredstva nakazana skladno z mnenjem našega odvetnika. V prihodnjih dneh sledi izčrpna objava in/ali novinarska konferenca.« Takole so včeraj zapisali v PGD Mengeš in prav je, da so se oglasili. Prav je tudi, da delim njihovo plat zgodbe, ki je neugodna za vse. Je pa razvidno iz tega, da društvo nikoli ni imelo namena zadrževati sredstev, kar je pozitivno. Zato se tudi opravičujem, da sem zaradi herojskega slovesa takoj verjel posamezniku, ki ga osebno niti ne poznam. Ne spremeni pa to dejstva, da so objavili transakcijski račun in zbirali sredstva zanj. In tukaj ne bi smelo iti za eno ali drugo plat medalje, temveč točno za tisto, kar je javno objavljeno.

Ne glede na vse to pa se mi zdi prav povedati, da bi bila to popolnoma interna zgodba, ki me ne kot ministra, niti kot člana gasilske organizacije ne bi zanimala, če seveda ne bi šlo za sredstva, ki so jih darovali ljudje iz cele Slovenije. Niso jih darovali za odvetnike. Ne nazadnje pa sem se s tem ukvarjal tudi sam kot predstavnik države, saj je bilo treba interventno spreminjati zakonodajo za oprostitev dohodnine in smo se morali potruditi in uskladiti z Ministrstvom za finance. Ravno tako, kot pri znižanju DDV za gasilsko opremo. Nismo želeli priti v situacijo, da bi obdarovani gasilec (kjerkoli v Sloveniji) na koncu plačeval dohodnino. Ljudje vendarle darujejo njemu in ne želijo, da bi na koncu del denarja šel v državni proračun. Predstavljajte si, kakšen »halo« bi bil, če bi se to zgodilo.

Upam, da se zadeva reši čim bolj ugodno, če je možno. Je pa to nauk za naprej, da naj prostovoljna gasilska društva zbirajo donacije izključno za delovanje operative in društva, ne pa za posameznike. Že star pregovor pravi, da se pri denarju vse konča.

Marjan Šarec. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot pa poroča 24 ur je dodal še: »Glede na to, da so denar v dobri veri darovali ljudje praktično iz vse Slovenije, bi bilo v nastali situaciji najbolj pošteno, če je to seveda možno, da se denar vrne tistim, ki so ga darovali. Kajti za gasilsko organizacijo je izjemno slabo, da se meče čudna luč na tovrstne donacije,«.

