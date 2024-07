Gasilci omejili požar v Portorožu

V Portorožu je gasilcem uspelo omejiti požar, ki je okoli 11. ure po prvih podatkih izbruhnil v skladišču lokala Alaya na plaži. Sedaj gasijo še posamezna žarišča. Tri lažje poškodovane osebe so odpeljali v bolnišnico. Po prvi oceni je pogorelo približno 2000 kvadratnih metrov prostorov, poročajo mediji.

S skladišča se je požar razširil na celoten kompleks. Poveljnik Gasilske brigade Koper Jan Brodar je po navedbah portala Radiotelevizije Slovenija MMC dejal, da sta se pri gašenju dva gasilca nadihala dima, en civilist pa se je nadihal dima in se opekel po podplatih. Vse tri so odpeljali v bolnišnico.

Izpraznili plažo, zaprli cesto

Ob tem so izpraznili plažo v dolžini 200 metrov v obe smeri od požara in vse ogrožene lokale v okolici. Na terenu je več kot 95 gasilcev, ob gasilski brigadi Koper tudi prostovoljna gasilska društva iz štirih regij. Na kraju požara so tudi policisti in predstavniki civilne zaščite.

Cesta med Piranom in Lucijo je zaradi gašenja požara pri centralni plaži proti Luciji zaprta.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, bodo kriminalisti ogled kraja opravili po zaključenem gašenju. Da bodo lahko požar v celoti pogasili, bodo morali odkriti del strehe. Vzrok požara še ni znan.