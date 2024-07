Nad Portorožem gosti črni dim: na kraju rešilci, gasilci, policija ... (FOTO)

Bralka nam je poslala fotografije iz Portoroža in dopisala, da je zagorel eden tamkajšnjih lokalov. Na kraju so tudi gasilske enote, reševalna vozila in policisti.

FOTO: Bralka

Z Gasilske brigade Koper so nam povedali, da je zagorelo skladišče bara Alaya, o požaru pa obveščeni okoli 11. ure. Zaradi obilice dela, ki ga imajo gasilci, nam več informacij niso uspeli podati.

FOTO: Bralka

Spletna kamera iz Portoroža. FOTO: Zaslonski Posnetek

Lokal, kjer je zagorelo, stoji neposredno ob portoroški plaži. Da je turistični kraj v dimu, kažejo tudi spletne kamere.

Cesta med Piranom in Lucijo je pri centralni plaži proti Luciji zaprta.

Dim se vidi tudi s Hrvaške strani. FOTO: Bralec Erik

Po navedbah portala 24ur gori celoten kompleks. Kot je za portal povedal poveljnik PGD Piran Peter Ventin, se trudijo požar omejiti. V okolici so spraznili plažo ter ostale lokale.

Po poročanju Radia Capris v požaru ni bil nihče poškodovan, lokal pa je povsem uničen.

