Gantar razkril, v kakšnih odnosih sta v resnici z Aleksandro Pivec (VIDEO)

Jurša: Rekel sem ji naj odstopi, pa me ni poslušala

Pred težko pričakovano sejo sveta Desusa, kjer so delegati Aleksandri Pivec izglasovali nezaupnico , je bilo vzdušje v stranki precej napeto. V ospredju je bil tudi velik razdor med taboroma Pivčeve in. Kljub številnim razhajanjem sta predsednica Desusa in predsednik sveta stranke po končani seji pred novinarje stopila skupaj.»Ni težave v sodelovanju, midva imava sicer različna mnenja, nisva pa skregana, kar je pa velika razlika,« je dejal Gantar in dodal, da zato ne vidi kakšne velike težave. Za Odmeve je poudaril, da bosta dva tedna minila hitro, takrat pa bodo po njegovih besedah v stranki videli, kje so. Seja se bo namreč nadaljevala 9. septembra, vmes pa bo pristojna komisija preverila, ali je z glasovanje sveta o nezaupnici pravno ustrezno.Bolj oster do Pivčeve pa je bil po seji sveta vodja poslanske skupine Desusa, ki je dejal, da je med sejo ministrico večkrat pozval, naj temeljito razmisli odstopi z mesta predsednice stranke, a »da ga ni poslušala«. Po njegovem mnenju je to škoda zanjo in za stranko. Je bil pa rezultat glasovanja o nezaupnici po njegovem pričakovan. Jurša je zatrdil, da poslanci Desusa za zdaj ostajajo poslanci omenjene stranke.