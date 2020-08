Svet Desusa odloča o usodi Pivčeve, jo Bratuškova vabi v svojo stranko? (VIDEO)

Svet Desusa je ob 16. uri začel sejo, na kateri bo obravnaval predlog o nezaupnici predsednici stranke. Tudi če bo ta izglasovana, ni jasno, kaj bo to pomenilo za nadaljnjo vlogo Pivčeve. Ta namreč vztraja, da svet nima pristojnosti, da bi jo razrešil, da lahko to stori le kongres. »Pričakujem korektno razpravo, glasovanje o zaupnici je legitimno, glasovanje o razrešitvi pa bi bilo nezakonito. Odstopila ne bom,« Pivčeva odločno dejala pred začetkom seje.Le uro po začetku seje sveta pa se je s pomenljivim zapisom na Twitterju oglasila. »V @StrankaSABso dobrodošli vsi, ki so se pripravljeni boriti za UPOKOJENCE! #dobrodošli,« je zapisala prva dama SAB. Ali bi si v svoji stranki želela prav Aleksandro Pivec, Bratuškova ni podrobno pojasnila.Predsednik sveta strankeje pred današnjo sejo poudaril, da ni dvoma, da delajo zakonito. Glasovanje o nezaupnici je po njegovih navedbah politična odločitev in jo lahko nedvomno sprejmejo. Če pa bi se svet odločil za razrešitev, bi bila mogoča pritožba na sodišče. Pravna mnenja v zvezi s tem se razlikujejo, Gantar pa pojasnjuje, da imajo člani sveta možnost podati tudi svoje predloge sklepov za glasovanje.O aktualnem dogajanju so se opredeljevali tudi strankini pokrajinski odbori, kjer so mnenja deljena. Da Pivčeva nima več zaupanja, so odločili v šestih odborih od desetih, tudi gorenjskem, od koder so odločitev sporočili v ponedeljek.