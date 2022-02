Precej prahu se je dvignilo v štajerski prestolnici z letošnjimi komunalnimi deli pred Umetnostno galerijo Maribor (UGM) v starem mestnem jedru, kjer so kar v obstoječo formo vivo ameriškega umetnika Willa Nettleshipa iz leta 1986 namestili – potopne smetnjake! Konec minulega meseca so namreč zaposleni v UGM skozi okna stavbe opazili delavce, ki so začeli izkopavati in umeščati smetnjake v prostor urbane umetnine, je za naš časopis pripovedovala direktorica UGM Breda Kolar Sluga: »Ker menimo, da so posegi škodljivi in formo vivo povsem razvrednotijo, smo takoj obvestili podžupane ...