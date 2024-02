Gaja ta mesec umrla, predlog za obnovo postopka v tožbi proti kranjski porodnišnici zavrnili

Kranjsko okrožno sodišče je zavrnilo predlog kranjske porodnišnice za obnovo postopka v odškodninski tožbi, ki jo je proti bolnišnici sprožila družine deklice, ki se je pred skoraj 11 leti zaradi napačno vodenega poroda rodila s hudo telesno okvaro.

Deklica ta mesec umrla, postopek za višino odškodnine se bo nadaljeval

Starša deklice, ki se je rodila aprila 2013, sta tožbo za plačilo odškodnine in denarne rente zoper Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Zavarovalnico Triglav vložila že marca 2016. Kranjsko sodišče je aprila 2019 z vmesno sodbo odločilo, da je tožbeni zahtevek po temelju v celoti utemeljen, torej da je kranjska bolnišnica odgovorna za škodo, ki izhaja iz hudih posledic, ki jih je zaradi pomanjkanja kisika v možganih v času poroda utrpela deklica ter bi jih osebje z ustreznim vodenjem poroda lahko preprečilo.

Odločitvi kranjskega sodišča je leta 2020 pritrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani in vmesna sodba je postala pravnomočna. Zavarovalnica Triglav je po pravnomočnosti sodbe kot drugotožena stranka z družino sklenila delno sodno poravnavo za plačilo 238.000 evrov odškodnine, medtem ko je celoten odškodninski zahtevek ocenjen na več kot milijon evrov in mu kranjska bolnišnica še vedno nasprotuje. Bolnišnica se je obrnila na vrhovno sodišče, ki pa je leta 2022 zahtevek za revizijo postopka zavrnilo.

Na kranjskem sodišču se je leta 2022 začel postopek za določitev višine odškodnine, ki jo mora plačati bolnišnica. Aprila lani pa je pooblaščenka bolnišnice Ana Javh na podlagi dokumentacije, ki so jo marca 2023 prejeli iz ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra (UKC), podala predlog za obnovo postopka. Omenjena dokumentacija naj bi namreč kazala na hude zdravstvene napake, ki naj bi jih pri obravnavi deklice zagrešili v kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana, tako naj bi bila odgovornost za stanje deklice deljena.

Medicinska dokumentacija iz UKC Ljubljana ne predstavlja novega dokaza

Kranjska bolnišnica je v predlogu trdila, da je zaradi zdravniških napak v UKC Ljubljana pri deklici prišlo do dodatnih nevroloških poškodb in nastanka epilepsije ter da bi bil brez teh napak pri deklici prisoten le blag globalni zaostanek in cerebralna paraliza druge stopnje.

Sklep sodišča o zavrnitvi predloga za obnovo postopka, ki še ni pravnomočen, so stranke v postopku prejele sredi februarja. Le dan zatem je deklica, katere težave so se zaradi hude nevrološke okvare skozi leta še stopnjevale, zaradi dolgotrajne pljučnice umrla.

Predlog za obnovo postopka je kranjsko sodišče obravnavalo konec januarja in ga, kot izhaja iz nedavno izdanega pisnega sklepa, kot neutemeljenega zavrnilo. Kot je v obrazložitvi sklepa med drugim zapisala sodnica Tanja Bizjak, medicinska dokumentacija iz UKC Ljubljana ne predstavlja novega dokaza, saj je vanj v postopku pred izdajo vmesne sodbe že vpogledala sodna izvedenka.

Izvedenka je zavzela stališče, da je bila deklica v UKC Ljubljana ustrezno zdravljena po protokolih in ni dopustila možnosti, da bi bil lahko vzrok za hujše poškodbe dekličinih možganov nepravilno zdravljenje v UKC. Sodišče je tako zaključilo, da kranjska bolnišnica ni uspela dokazati, da stanja deklice ni mogoče v celoti pripisati poškodbam možganov, ki so nastopile kot posledica ravnanja bolnišnice.

Pravdni postopek s tem ni zaključen in teče dalje. Kot je za STA pojasnil odvetnik družine Aljoša Ravnikar, sta starša dediča dekličine terjatve. Pravdo sta že prevzela in bosta z njo tudi nadaljevala. V isti pravdi sta tudi njuna zahtevka zaradi duševnih bolečin. Vprašljivo pa bo izplačilo zahtevanih rent. O tem bo sodišče odločalo v nadaljevanju obravnave za določitev višine odškodnine.