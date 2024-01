Gaja nikoli ne bo sama hodila ali jedla, kranjska porodnišnica zdaj predlagala to

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je na kranjsko okrožno sodišče vložila predlog za obnovo postopka v odškodninski tožbi, ki jo je proti njej sprožila družine deklice, ki se je pred 10 leti zaradi napačno vodenega poroda rodila s hudo telesno okvaro. Sodišče bo po današnji obravnavi predloga izdalo pisno odločbo.

Delna sodna poravnavo v višini 238.000 evrov

Kranjsko sodišče je že aprila 2019 z vmesno sodbo odločilo, da je kranjska bolnišnica odgovorna za škodo, ki izhaja iz hudih posledic, ki jih je zaradi zapletov pri porodu utrpela danes desetletna deklica. Temu je leta 2020 pritrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani in vmesna sodba je postala pravnomočna.

Zavarovalnica Triglav je po pravnomočnosti sodbe kot drugotožena stranka z družino sklenila delno sodno poravnavo za plačilo 238.000 evrov odškodnine, medtem ko je celoten odškodninski zahtevek ocenjen na milijon evrov.

Bolnišnica krivde še naprej ne priznava

Obrnila se je na vrhovno sodišče, ki pa je leta 2022 soglašalo z odločitvijo nižjestopenjskih sodišč. Bolnišnica je nato vložila pritožbo še na ustavno sodišče, to o zadevi še ni odločalo. Na kranjskem sodišču se je julija 2022 začel postopek za določitev višine odškodnine, ki jo mora deklici in staršem plačati bolnišnica.

Aprila lani je pooblaščenka bolnišnice Ana Javh na podlagi dokumentacije, ki so jo marca 2023 prejeli iz ljubljanskega kliničnega centra, podala predlog za obnovo postopka. Omenjena dokumentacija naj bi namreč kazala na hude zdravstvene napake, ki naj bi jih pri obravnavi deklice zagrešili na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

V. d. direktorja kranjske bolnišnice Marko Breznik je povedal, da sta decembra lani skupaj s strokovnim direktorjem bolnišnice Alešem Rozmanom zato kranjski policiji prijavila sum storitve kaznivega dejanja v predmetni zadevi in policiji izročila obsežno gradivo.

Pooblaščenec deklice in njenih staršev Aljoša Ravnikar je prepričan, da gre skupaj z vložitvijo ustavne pritožbe za manever zavlačevanja pri določitvi in izplačilu odškodnine, ki se vleče že osem let. Toženi stranki je očital, da bi morala na napake v kasnejšem zdravljenju pomisliti že prej in da ni bila dovolj skrbna, da bi pridobila dokaze o morebitni delni odgovornosti za dekličino stanje v kasnejši obravnavi.

Prav tako je toženi stranki očital, da je sum kaznivih dejanj policiji naznanila šele decembra lani, ko je bil že sklican današnji narok na sodišču, kar je bil po Ravnikarjevem mnenju tudi povod za prijavo. Ravnikar sicer meni, da se tožniki v celoti motijo. Kot je povedal, so zdravniki v kliničnem centru očitke zavrnili, z njimi pa se je strinjal tudi izvedenec, ki je pregledal navedbe kranjske bolnišnice.

Deklica Gaja ima cerebralno paralizo in epilepsijo, ne govori, ne sedi, v rokah ne more držati žlice. Takoj po rojstvu so jo oživljali.

Pooblaščenka kranjske bolnišnice je na današnjem naroku sodišče zaprosila za 60-dnevni rok za odziv na Ravnikarjev odgovor na predlog za obnovo postopka, ki ga je prejela šele v ponedeljek. Sodnica Tanja Bizjak je prošnjo zavrnila in pojasnila, da se bodo o zdravniških navedbah pogovarjali, če bo postopek obnovljen. Javhova je ocenila, da je sodišče z zavrnitvijo predloga za dodelitev roka za izjasnitev kršilo postopek.

Sodnica je sklenila, da ima dovolj informacij, da sprejme odločitev glede obnove postopka. Kot je pojasnila, v zvezi s tem vidi dve glavni vprašanji. Prvo je vprašanje skrbnosti oziroma tega, kaj se je dogajalo v postopku na prvi stopnji, drugo pa je razmejitev med temeljem za odškodnino in njeno višino. Sodišče se bo do obeh vprašanj opredelilo v pisni odločbi.

Sodišče lahko predlog v celoti zavrne, lahko se odloči za obnovo postopka, kar pomeni, da bo treba še enkrat pregledati temelj odgovornosti, lahko pa zavrne predlog za obnovo postopka, a navedbe iz predloga upošteva pri odmerjanju višine odškodnine.