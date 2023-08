Vojaki izpod ruševin rešili Gomzija: šlo je za zahtevno akcijo (FOTO)

Odpravljanje posledic ujme razkriva številne žalostne zgodbe. Žrtve ujme so tudi mnoge živali, ki so se izgubile, poginile ali pa ostale ujete pod ruševinami. Slednje se je zgodilo tudi nekaj mesecev staremu teličku Gomziju.

Na družabnem omrežju X so predstavniki slovenske vojske zapisali, da je šlo za izjemno zahtevno reševalno akcijo in da je teliček preživel po čudežu.

Zgodba o njem se je razširila po družabnih omrežjih, prišla je tudi do borke za živali – Tine Gaber, ki je delila njegovo zgodbo in razkrila, da se je teliček po več dnevih danes še vedno po čudežu oglašal. Reševalo ga je kar osem vojakov. Iz zapisov, ki so se pojavili na družabnih omrežjih, je mogoče sklepati, da je bil teliček rešen in da čaka na namestitev.

O reševalni akciji telička Gomzija so pisali tudi v društvu za zaščito konj. »Vem, da vas močno zanimajo informacije glede telička Gomzija, ki že nekaj dni kliče na pomoč. Tudi danes se še oglaša, torej je še živ. Danes je do tja uspelo priti vojski in 8 vojakov se trudi rešiti to bitje, ki je že več dni pokopano pod ruševinami. Ko bo akcija končana, uspešno ali neuspešno, se bom zahvalila tisti osebi, ki me je sama poklicala in vprašala, kako lahko pomaga, vse to organizirala in se trudila, da se to bitje reši.«