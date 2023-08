Tina Maze se je javila iz Črne z opozorilom: Dela se morajo začeti izvajati takoj!

Nekdanja smučarka Tina Maze se je v Črni na Koroškem srečala s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen . Slednja je na terenu obiskala območje, ki je eno najbolj prizadetih po obsežnih poplavah minuli konec tedna in je v vseh izjavah na obisku v Sloveniji obljubila podporo Bruslja in pomoč iz evropskih skladov.

: Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah. FOTO: S. N.

»Zgodbe iz Črne so žalostne, a po drugi strani tako navdihujoče, da ti zmanjka besed! Včeraj sem pomagala svojcem, prijateljem, krajanom, ki so na tleh. Ne bo slo čez noč, potrebna bodo leta sanacije, najbolj je pa nujno to se jo zaščiti pred vnovičnimi katastrofami in uredi struge čimprej! Birokracija nam ne sme vzeti dneve pred naslednjo nevihto! Dela se morajo začeti izvajati takoj! Struge so prepolne materialov, mostovi so odrezali tri doline od Črne, ki je zdaj dostopna za intervencijska vozila, nujno je vzpostaviti povezavo z njimi in urediti vodovode! Črnjani so utrujeni, fizično in psihično, a nasmehi iz obrazov ne izginejo!« je ena najboljših smučark vseh časov, ki sicer prihaja iz Črne na Koroškem, sporočila sledilcem in dodala: »Nič lepšega ni bilo kot videti neskončno hvaležnost gasilcem, vojakom, gorskim reševalcem, donatorjem, prostovoljcem, ki prihajajo v Črno pomagati povrniti sijaj naši vasi. Po nekaj dneh kraj ze dobiva drugačno podobo! In toliko kot je slabega, toliko se vidi dobrega v teh trenutkih, in gre mi kar na jok! Hvala vsem! Skupaj zmoremo!«

Če pa želite pomagati gasilcem v Črni, je Tina svojim sledilcem prenesla tudi njihovo sporočilo: »Neradi prosimo za pomoč, saj smo vedno MI za to, da pomagamo, tokrat bomo naredili izjemo. Spet, slike povedo vse.TRR: SI56 0487 0000 3402 266«