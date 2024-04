Furs opozarja vse, ki so že prejeli informativni izračun dohodnine

»Če ste prejeli informativni izračun dohodnine v začetku aprila in ga še niste preverili, svetujemo, da to storite čim prej. Le do 29. aprila 2024 še lahko podate ugovor,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem dodajajo, da je rok za doplačilo premalo plačane dohodnine 29. maj 2024, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2024. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2024.

Vsem, ki so že prejeli informativne izračune, priporočajo, naj jih natančno pregledajo in preverijo, ali so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca.

Kakšna je kazen za davčni prekršek?

»Če zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 29. aprila 2024 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 evrov do 400 evrov. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo,« so zapisali in dodali, da lahko tisti zavezanci, ki do izdaje izračuna niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če se z izračunom strinjate, vam ni treba storiti nič. Če je razlike nekaj centov, vam ugovora ni treba vlagati. »Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku ne presega 1 evra. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 evra) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu več različnih izplačevalcev,« so še zapisali.