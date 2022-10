»Buon giorno, Bohinj,« so predvčerajšnjim, torej dan potem, ko so morali ugasniti svoj oddajnik v Bohinju, zapisali na Radiu Ognjišče, radijska voditelja Jure Sešek in Nataša Ličen pa sta se v studiu pojavila z zalepljenimi usti. »Ne vemo, kaj je v ozadju odločitve agencije AKOS, ki nam zapira usta v bohinjskem kotu. Na dosedanji frekvenci Radia ognjišče zdaj oddaja italijanski radio. FOTO: Radio Gioconda Ne moremo se znebiti občutka, da je bila končna sodba napisana, še preden se je postopek začel,« je svoje dodal še odgovorni urednik Tadej Sadar. Bohinjci že štiri ...