Frančku bo pomagal do nove hiše

Da dobri ljudje v Sloveniji še kako obstajajo, vedno znova dokazujejo akcije zbiranja sredstev ali druge oblike pomoči.iz Ormoža je v nekaj dneh izpeljal hvalevredno akcijo, s katero je pomagal možakarju iz svoje okolice.»Pozna kdo starejšega gospoda okoli 60 let, ki se vsak dan vozi na relaciji Ptuj–Ljutomer s kolesom? Ni pomembno, ali je –10, ali je toča, vročina, sneg, močan veter ali nevihta ... Videl sem ga že v Lidlu, ko si je kupil žemljico za 9 centov, da je lahko nekaj pojedel. Videti je, da možakar naloži polno kolo nekih odpadkov in pelje 40 kilometrov v eno smer, da si zasluži tista dva evra na dan. Jaz ga opažam že pet let na relaciji Ljutomer–Ptuj. Možakarju bi rad pomagal, in sicer bi mu podaril polno omaro oblačil in stvari, ki jih ne potrebujem več,« je na božični dan na svojem facebook profilu zapisal 34-letni Karim in pozval prijatelje, naj mu ga pomagajo najti. In v istem sporočilu dodal še, da ga je že obiskal – v uri po objavi.»Občasno sem ga videval, še posebno me je stisnilo pri srcu, ko sem ga nekaj dni pred božičem videl kupiti tisto žemljo za nekaj centov. To je tudi razlog, da sem se odločil, da mu pomagam,« nam je zaupal Karim, ki od božiča naprej prav vsak dan obišče 59-letnegaiz okolice Ormoža. »Za božič sem mu odnesel bombone, potico in pogačo, ki ju je spekla moja mama. Tam sem videl, da je še v hujšem stanju, kot sem sprva mislil. Najprej je bil zelo zadržan, zdaj pa vem, da komaj čaka, da pridem,« mu je toplo pri srcu in dodaja, da je šele takrat zares videl, v kakšni bedi in revščini živi kolesar.Na facebooku je zato organiziral akcijo zbiranja oblačil in hrane. »Tako oblačil kot hrane ima za nekaj časa dovolj, zdaj bi mu rad pomagal do nove hiške,« je optimističen Zidarič in dodaja, da ima Franček zdravstvene težave, zaradi česar zadnjih deset let ni zaposlen. »Do leta 1996 je v tej hiši živel s starši, zdaj pa si želi, če bo sreča, živeti v okolici Ptuja,« pojasnjuje Zidarič in dodaja, kako hudo se je zmotil, ko je mislil, da s kolesom, ki je vedno natovorjeno, vozi odpadke. »Resnica je, da ima na kolesu za takšno pot vedno rezervna oblačila, saj kolesari ne glede na vreme, in svoje risbe. Franček se namreč tri, štiri dni zapored vozi na isti kraj, kjer rad riše kakšno hišo, in to s kredo,« pripoveduje Karim, sicer računalničar po izobrazbi. »Riše jih zase, to ga pomirja,« dodaja Karim in pove, da so mu dostavili tudi televizijo, a ta trenutno še ne deluje.59-letni Franček je po izobrazbi kovinar, več kot deset let je delal pri različnih delodajalcih. Potem je hudo zbolel, zdaj prejema okoli 260 evrov nadomestila pokojnine. »Imam sicer dve sestri, občasno se vidimo, pa tudi dva nečaka,« pravi Franček, zelo vesel, da v teh prazničnih dneh ni povsem sam. Pred leti je odkril, da ima umetniško žilico, in ker mu s svinčnikom ni šlo najbolje, kot pojasni, je začel risati s kredo. »Slik imam približno 50,« pravi Franček in na vprašanje, ali bi jih poskušal prodati, to zanika. »Rad bi jih podaril neki osebi na Ptuju, nekis socialne. Ob njej sem malo zaživel. Pred desetimi leti je bila edina, ki sem ji lahko zaupal,« nam zaupa Franček. Doživel je že nekaj prometnih nesreč, katerih posledice čuti še danes. Zato na vprašanje, kaj si želi v novem letu, kot iz topa izstreli, da čim manj poškodb, in pojasni, da je, ko je zbolel, »veljal za simulanta, ker sem imel poškodbo glave, bolečin pa nisem čutil«.»Na FB se mi je oglasilo kar nekaj njegovih nekdanjih sodelavcev, ki so ga samo hvalili,« pripoveduje sogovornik, ki mu dobrodelna dela niso tuja. »V času epidemije, ko so ustavili javni promet, sem starejšim in zaposlenim v zdravstvu ponujal prevoz. Veselje imam do tega, res rad pomagam, če le lahko. Pred leti sem tudi pomagal brezdomnim muckom najti nove lastnike,« pravi Zidarič, ki je na FB odprl stran za pomoč Frančku ( www.facebook.com/groups/novozivljenjezafranceka /).Na dan, ko smo pisali članek, je bilo na računu za Frančkovo novo življenje zbranih 410 evrov. A če smo na začetku napisali, da dobri ljudje v Sloveniji obstajajo, pa moramo za konec zapisati, da obstajajo tudi takšni, ki radi nagajajo.Kot nam je zaupal Karim, ga je nekdo prijavil policiji, češ da gre za prevaro, ker da ima na svojem FB lažne podatke. »Pa kaj potem, če sem zapisal, da živim v Parizu, saj je od mene odvisno, ali bom objavil svoje osebne podatke ali ne,« razočarano pravi Zidarič.