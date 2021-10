Fortejeva o zaostrovanju ukrepov: Smo na meji

Ob včerajšnjem obisku Splošne bolnišnice Izola, na katerem je zamenjala zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja, je državna sekretarka Alenka Forte spregovorila tudi o novem slabšanju epidemiološke slike in morebitnem zaostrovanju ukrepov.

Po poročanju Radia Slovenija je opozorila, da smo s skokovitim povečanjem okužb, ki bodo čez teden ali dva poslabšale tudi razmere v bolnišnicah, na meji, a dokler zdravstveni sistem obvladuje najhujše bolnike, zapiranja ne bo: »Najtežja stvar je bila, da so se šole zapirale, to nikakor ne pride v poštev. Želimo, da družba teče normalno. Če bo to pomenilo, da se malo pogosteje testiramo, če nismo cepljeni ali preboleli, je to verjetno sprejemljiv ukrep.«

Njeno izjavo je pozneje na Twitterju objavilo tudi ministrstvo za zdravje. »Epidemija v svetu in v Evropi še zdaleč ni obvladana. Okužbe še vedno naraščajo in tudi Slovenija ima krivuljo obrnjeno navzgor. Kljub temu ocenjujemo, da rast trenutno ni eksponentna, zato lahko z ukrepi, ki jih imamo, zdravstveni sistem vzdržujemo na neki relativno stabilni točki,« so zapisali.