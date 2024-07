Folklora jih povezuje in razveseljuje (FOTO)

V VelikiPolani so priredili praznik folklore: domače KD Miško Kranjec je namreč pripravilo Polanski večer ob praznovanju 70-letnice folklorne skupine, še posebno zanimiva je bila povorka vseh sodelujočih skupin od OŠ po Parku dežele štorkelj do prireditvenega prostora.

Sprevod je vodil pozvačin, program pa so povezovali turistični podmladkarji OŠ Velika Polana. Predstavile so se številne skupine, kot so Otroci iz vrtca in učenci OŠ Miška Kranjca Velika Polana, KD Senožeški tamburaški orkester, Turistično društvo Dolsko – folklorna skupina, FS KD Marko Beltinci, FS KD Cven, Društvo godbenikov in mažoretk Odranci, KUD Ljuba voda Ljubešćica – Hrvaška, Društvo upokojencev Velika Polana, Polanski Pücki, Plesalci in muzikantje preteklih generacij FS KD Miško Kranjec Velika Polana, Barabanda in FS KD Miško Kranjec Velika Polana. Kulturnemu programu in podelitvi priznanj je sledila zabava z Duo Klas.

Vse domače skupine so se zavrtele tudi na odru.

Svet, ki je tako raven

Vse domače skupine so se zavrtele tudi na odru, od najmlajših do najstarejših plesalcev, ki so nekoč nastopali v skupini in so bili povabila zelo veseli. Predsednik društva Matej Magdič je poudaril, da so se v teh 70 letih delovanja skupine menjavali predsedniki, vodje, plesalci in tudi muzikantje. Ves čas pa so nekdanji člani skrbeli za ohranjanje plesne kulturne dediščine, jo prenašali iz generacije v generacijo vse do danes. »Ljudje, ki so tam mimo šli, so rekli svetu, ki je tako raven: Poljana. Nekdo je zamišljeno prikimal z glavo in dodal: Velika, da velika poljana,« je zapisal polanski rojak Kranjec v svojem delu, po katerem nosi kulturno društvo ime. Ta njegov citat je zapisan tudi v knjigi Naša Poljana, ki jo je društvo izdalo ob 50-letnici folklorne skupine leta 2004 po raziskavi oblačilnega videza dr. Marije Makarovič, plesne dediščine prof. Mirka Ramovša in zgodovini Polane z okolico prof. Metke Fujs. »Mi, ki smo danes tukaj, ne bi rekli le Velika Poljana – rekli bi veliki folklorniki z dolgo zgodovino in bogatim ljudskim izročilom ...« je bilo slišati na proslavi.

V Veliki Polani je bila vedno doma kultura. Tako so še pred 70 leti imeli gledališko skupino in pevski zbor v sklopu gasilskega društva. Potem je začela plesati folklorna skupina, čeprav pisni viri kažejo, da je prvič zaplesala že 16. septembra 1954 na 20-letnici Ljudske pravice v Veliki Polani v izposojenih oblekah gledališča Maribor. Pozneje jim je kostume podarila takratna Elma Lendava. Imajo jih še danes in v njih so zaplesali nekateri nekdanji folkloristi. »Ker te obleke niso bile avtentične za naš kraj, so se na pobudo takratne predsednice Janje Magdič leta 2001 ob pomoči odbora odločili narediti raziskavo polanske noše za nove folklorne kostume. Raziskava je trajala kar tri leta, pod budnim očesom dr. Marije Makarovič in številnih takrat živečih pripovedovalcev, za kar se njihovim družinam iskreno zahvaljujemo,« je poudaril zdajšnji predsednik Magdič.

Veselo so proslavili okroglih 70 let.

Za izvirnost in oblačila so prejeli številna priznanja.

V samem vrhu

V novih oblekah so prvič blesteli leta 2003 na območnem srečanju folklornih skupin na grajskem dvorišču Murska Sobota. Od takrat, 2004., so vsako leto pripravili etnološko prireditev pod imenom Naša Poljana s številnimi skupinami in glasbenimi gosti na Sabolovi domačiji, pozneje pa v parku Dežela štorkelj. Leta 2006 so dali sešiti še porabske obleke, nato pa še obleke iz časa pred drugo svetovno vojno. V tem času so se velikokrat uvrstili na državna srečanja folklornih skupin ter za izvirnost in oblačila prejeli številna priznanja in nagrade.

Povabila so bili veseli tudi nekdanji člani.

Skupina je bila med letoma 2004 in 2012, ko je bila tudi najštevilnejša, po kakovosti v samem vrhu slovenske folklore in zgled drugim skupinam Slovenije. Veliko lepega so doživeli na številnih gostovanjih doma in na tujem, spletla so se prijateljstva, ki trajajo še danes – ostajajo pa nepozabni spomini. Ves čas so se folklorniki in glasbeniki strokovno izobraževali. Podedovano ljudsko izročilo pa so redno prenašali z generacije na generacijo. »Zato smo danes tu, da se skupaj z njimi veselimo, jih podpiramo in pridobimo še kakšnega folklornika. Naj nas folklora druži, povezuje in razveseljuje tudi v prihodnje. Posebno nas veseli, da je podmladek otroške folklore v vrtcu in OŠ Miška Kranjca Velika Polana. V skupini je aktivna tudi mlada skupina ljudskih godcev Barabanda, katere vodja je Boris Ostrc, strokovni vodja pa Tomaž Rauch,« nam je zaupala Jana Magdič.