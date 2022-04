Novinarka z nacionalke razkrila, kaj bo počela, če ji na volitvah ne uspe

V boj za poslanski stolček se je podala tudi prekaljena ertevejevka Mojca Pašek Šetinc. Na nacionalni televiziji je ustvarjala prispevke za TV Dnevnik, za Odmeve in komentarje za tedenski Utrip. Vodila je pogovorne oddaje, informativne dokumentarce in TV-portrete. Dolgoletno novinarko in urednico, ki je pred kratkim dobila tožbo proti Janezu Janši zaradi razžalitve, so menda v svoje vrste vabile številne stranke, prepričal pa jo je Robert Golob.

Novinarka Eugenija Carl in urednica na TV Slovenija Mojca Šetinc Pašek z odvetnikom Tomažem Bajcem po prekinjeni obavnavi v kazenski zadevi proti Janezu Janši zaradi razžalitve.FOTO: Piano Brane

Prehod iz novinarskih v politične vode je po mnenju mnogih velika karierna odločitev, iz katere ni več poti nazaj v novinarstvo. Tanji Fajon, Marti Kos in Ireni Jovevi je na primer uspel velik preskok, a kaj se bo zgodilo s Pašek Šetičevo če ji ne bo uspelo priti v parlament? Kaj jo čaka po tem? Bo zaposlitev iskala drugje, ali namerava ostati v novinarstvu? Odgovor na to vprašanje je podala kar sama v mmc-jevem klepetu, ko jo je neki uporabnik vprašal, ali namerava še naprej delati kot neodvisna novinarka.

»Res je, na RTV Slovenija sem zaposlena in me v skladu z zakonom o volitvah čaka zaposlitev. In strinjam se z vami, da bom težko delala kot novinarka, ki spremlja in poroča o politiki in političnem dogajanju. V novinarstvu mimogrede ni zgolj in ali ekskluzivno samo političnih tem. V televizijskem delu in televizijskih žanrih pa je ogromno drugih področij, kjer lahko profesionalno delujem brez vpliva politike, gre za področja, ki v nobeni obliki niso povezana s poročanjem in komentiranjem vsakokratne dnevne politike. Sicer pa menim, da mi bo na volitvah uspelo,« je zapisala v odgovoru.

Sicer pa Mojca Pašek Šetinc ni edina in prva, ki se je odločila za takšen karierni premik. Na listi SD letos kandidira tudi novinar Blaž Zgaga. V preteklosti pa so se iz novinarskih vod v politiko podali že Tanja Fajon, Tamara Vonta, Miro Petek, Melita Župevc, Dejan Karba, Uršula Majcen, Irena Joveva, Mitja Meršol, Janja Klasinc, Majda Širca, Danica Simšič, Eva Irgl, Ljerka Bizilj, Mirjam Muženič, Nika Benedik, Nuša Baranja, Marta Kos, Denis Sarkič, Jure Ferjan in zagotovo še kdo.