Epidemija poškodb v UKC Ljubljana: Operacijska dvorana delovala tako rekoč 24 ur

Na UKC Ljubljana so že v soboto in nedeljo operirali več bolnikov zaradi zlomov ob padcih zaradi vremenskih razmer, na operacijo jih čaka še zagotovo 60, je pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za travmatologijo UKC Ljubljana Matej Cimerman. »To je bil izjemen vikend,« je ocenil in dejal, da je operacijska dvorana delovala »tako rekoč 24 ur«. Kot je dejal Cimerman v izjavi za medije ob robu stavkovnega zbora zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, je bila po petkovem mokrem snegu v soboto in nedeljo zmrzal, »tako da smo imeli epidemijo poškodb«.

Z vprašanjem o dogajanju v preteklih dneh zaradi vremenskih razmer smo se obrnili tudi na UKC Maribor. Odgovore še pričakujemo.

V soboto in nedeljo so operirali 20 bolnikov, na operacijo jih čaka še zagotovo 60. »Operacijska soba je delovala tako rekoč 24 ur, tako da kljub stavki mi delamo ne na 100, ampak na 180 odstotkih,« je dejal. Zagotovil je, da se bodo potrudili za vse bolnike, ki še čakajo na operacijo. Čakali bodo sicer po njegovih besedah predolgo. »Ampak to ne zaradi nas, ki stavkamo, ampak zaradi resursov, ker nimamo operacijskih dvoran in nimamo osebja za to. Bomo pa delali tudi popoldne, tudi ponoči, kolikor bomo lahko,« je dodal.

Med poškodbami prevladovali zlomi

Med poškodbami po njegovih navedbah prevladujejo zlomi. Veliko je bilo zlomljenih kolkov, kar je pogosto predvsem pri starejših, pa sicer tipičnih poškodb pri padcih, kot so poškodbe gležnja, goleni, komolca, zapestja, tudi hrbtenice. Dokler se ne bo ogrelo, teh padcev ne bo konec, je še ocenil Cimerman.

V UKC Ljubljana so že ob koncu tedna poročali o številnih pacientih z zlomi. Ob tem so pozvali k skrajni previdnosti pri sprehodih, predvsem starejše prebivalce. »Če je le možno, naj starejši ostanejo doma, saj je zanje ob nizkih temperaturah, ko so tla nepredvidljiva, vsak padec lahko usoden,« so opozorili.

Spomnili so, da v urgentnih ambulantah UKC Ljubljana kljub zdravniški stavki delo poteka brez omejitev. »Stanje se trudimo obvladovati, zagotovo pa kljub izjemnemu trudu ne bomo mogli nositi celotnega bremena zdravstva, če bolniki ne bodo prejeli pravočasnega zdravljenja tudi na primarnem in sekundarnem nivoju,« so še zapisali v sporočilu za javnost.