Ekskluzivni intervju z Robertom Golobom: to je bila zanj največja lekcija v letu 2024

Ob koncu leta smo na našem portalu pripravili serijo novoletnih intervjujev s ključnimi političnimi voditelji Slovenije. Vprašanja o iztekajočem se letu, njegovih izzivih, dosežkih in pričakovanjih za prihodnost smo naslovili na predsednico republike, predsednika vlade, predsednico državnega zbora in predsednika državnega sveta.

Serijo začenjamo s premierjem Robertom Golobom, ki je leto 2024 označil kot prelomno obdobje za Slovenijo. V pogovoru je spregovoril o reformah, dialogu s socialnimi partnerji, dosežkih vlade in ključnih lekcijah, ki jih bo prenesel v novo leto. Preberite, kaj je bila zanj največja lekcija leta 2024 in kakšno vizijo ima za prihodnost Slovenije.

Kako bi na splošno ocenili letošnje leto, tako z vidika dosežkov vlade kot tudi izzivov, s katerimi ste se soočili?

Robert Golob. FOTO: Voranc Vogel

Leto 2024 bi lahko označil kot zahtevno, a tudi prelomno. Med najpomembnejšimi dosežki vlade bi izpostavil plačno reformo v javnem sektorju. To ni zgolj reforma – to je bila vrnitev dostojanstva tistim, ki vsak dan prispevajo k temu, da naša družba deluje. Nihče v javnem sektorju ne bo več prejemal plačila, ki je nižje od minimalne plače. S tem smo vzgojiteljicam in vzgojiteljem, gasilcem, medicinskim sestram in drugim rekli: "Cenimo vas, hvala za vaš trud!" Prav tako smo naredili velike korake pri krepitvi javnega zdravstvenega sistema, ki ostaja ena od osrednjih prioritet te vlade. Imamo najnižjo brezposelnost, kar pomeni, da je gospodarstvo še vedno v zelo dobri kondiciji, kljub zahtevnim mednarodnim razmeram. Slovenija si je zagotovila tuje investicije, denimo v farmacijo, Renault se je odločil, da bo proizvodnja električnih avtomobilov v Novem mestu, kar dokazuje, da je slovensko gospodarstvo mednarodno konkurenčno in dobro pripravljeno na izzive, ki nas čakajo. Verjamem, da so ti dosežki temelj za nadaljnji razvoj Slovenije kot pravične in solidarne družbe.

Kaj je bila najpomembnejša stvar, ki ste se je letos naučili, in kako bo ta vplivala na vaše prihodnje odločitve?

Če me je leto 2024 nečesa naučilo, je to pomen dialoga, spoštovanja in zaupanja. Pogovori s sindikati in socialnimi partnerji so mi potrdili, da se tudi pri najbolj zapletenih reformah, kot je bila plačna, kompromisi dosežejo le z iskanjem skupnih rešitev. To ni le politični pristop, to je način, kako gradimo državo, v kateri se vsakdo počuti slišanega. Ta lekcija bo tudi v prihodnje oblikovala naš način dela – korenite spremembe dosežemo z dialogom.

Ste uspeli uresničiti vse cilje, ki ste si jih zadali na začetku leta? So kakšni projekti ali obljube, ki jih bo treba prenesti v prihodnje leto?

Veliko smo dosegli – od začetka plačne reforme do pomembnih izboljšav v zdravstvu do sprejetja izhodišč za davčno reformo. Sedaj že opažamo rezultate nekaterih ukrepov, predvsem v zdravstvu, a smo se naučili, da velike spremembe potrebujejo čas. Zato delujemo postopno, korak za korakom, saj želimo sprejemati premišljene odločitve. Nekateri projekti, kot je davčna reforma, so že v javni razpravi in se bodo nadaljevali v prihodnjem letu. Zavedam se, da ljudje pričakujejo spremembe na bolje, zato ostajamo zavezani temu, da jih tudi uresničimo.

Po katerih dogodkih ali trenutkih si boste najbolj zapomnili leto 2024? Katere od teh ste kot predsednik vlade doživljali najbolj osebno?

Zagotovo po plačni reformi. Po 15 letih smo storili, kar mnogim pred nami ni uspelo – vsem, ki delajo v javnem sektorju, smo omogočili dostojno plačilo. Ta trenutek sem doživljal zelo osebno. Ko sem se srečal in pogovarjal z vzgojiteljicami in vzgojitelji, medicinskimi sestrami, negovalkami in negovalci, sem videl, koliko predanosti vlagajo v svoje delo. Tudi ko sem bil na obisku v bolnišnici ali v domu upokojencev, so mi pripovedovali o svojih skrbeh. Ta reforma zame ni le politična zmaga, temveč izraz spoštovanja do teh ljudi, ki držijo našo družbo pokonci.

Kakšni so vaši osebni načrti in prioritete za leto 2025?

Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Naše prioritete ostajajo jasne: nadaljevanje sprememb v zdravstvu, izboljšanje pogojev v šolstvu, podpora raziskavam, inovacijam in mladim talentom. Želim si, da bi bilo leto 2025 leto, ko bomo Slovenci ponovno začutili povezanost, ko bomo skupaj iskali rešitve in gradili prihodnost. Moja osebna želja pa je, da v tej vlogi ostanem zvest vrednotam, zaradi katerih sem se podal v politiko – zaupanje, poštenost in spoštovanje do vseh državljank in državljanov.

Kateri so ključni izzivi, s katerimi se bo Slovenija soočila v letu 2025, in kako jih nameravate nasloviti? Kakšna je vaša vizija za prihodnost države?

V letu 2025 se bomo soočili z geopolitičnimi spremembami, ki lahko vplivajo tudi na naše gospodarstvo. Na te izzive se pripravljamo z jasnimi in učinkovitimi ukrepi za podporo gospodarstvu. Tako kot smo uspešno naslovili energetsko krizo, se bomo tudi tokrat morali dobro pripraviti.

Še naprej bomo krepili vlaganja v raziskave in razvoj, saj verjamemo v potencial slovenskega talenta, ki ga priznava in občuduje ves svet. Tako tudi na področju kulture in športa, kjer nas zastopajo zares izjemni predstavniki.

Slovenija je država mnogih talentov, kar je prepoznal tudi svet. Naša vizija ostaja jasna: družba, kjer ima vsak posameznik priložnost za dostojno življenje, kjer se trud in znanje cenita, in kjer ne nihče ne počuti zapostavljenega.

Kaj bi ob koncu leta sporočili bralcem Slovenskih novic?

Drage bralke in bralci, hvala vam za vaše zaupanje in potrpežljivost. Verjamem, da bomo skupaj gradili Slovenijo, ki bo pravična, povezana in polna priložnosti za vse. Leto 2025 naj bo leto uspehov – osebnih in skupnih. Želim vam zdravja, sreče in zadovoljstva! Srečno in vse dobro!