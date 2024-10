V idilični vasici pod Karavankami so zadnje dni precej zaskrbljeni. Potem ko so se septembra v begunjskem Elanu nevarne kemikalije izlile v kanalizacijo – šlo naj bi za trdilec epoksi smole. Po vasi pa so se zdaj razširile še govorice, da zaradi kemikalij, ki so jim izpostavljeni, množično obolevajo filipinski delavci nekdanjega paradnega konja slovenskega gospodarstva. To je velika svinjarija! Govorice smo najprej preverili pri Civilni iniciativi (CI) Poliester z razlogom iz vasi v industrijsko cono. Kot opozarja arhitekt in član CI Andrej Čufer, gre za 30 delavcev s Filipinov, ki delajo v ...