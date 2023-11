DZ potrdil zaključni račun državnega proračuna 2022

DZ je danes potrdil zaključni račun državnega proračuna za leto 2022, ki mu je računsko sodišče izdalo pozitivno oceno, vnovič pa je prejel mnenje s pridržkom za pravilnost izvršitve. Poslanci opozicije so v razpravi menili, da je za ugodno oceno revizorjev zaslužna tudi prejšnja vlada.

V letu 2022 se je v državni proračun steklo 12,3 milijarde evrov, kar je 1,6 odstotka manj od načrtovanih, odhodki pa so s 13,7 milijarde evrov znašali 94 odstotkov načrtovanih. Zadnja leta se proračuni pripravljajo v razmerah povečanih negotovosti, zato se načrtujejo višje rezerve, ki se pa potem ne porabijo nujno v celoti, je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec pojasnila nižjo porabo od načrtovane.

Proračunski primanjkljaj je znašal 1,3 milijarde evrov oz. 2,3 odstotka BDP. Dolg državnega proračuna pa je bil na zadnji dan lanskega leta pri 37,8 milijarde evrov in je bil za dve milijardi evrov višji kot na začetku leta.

Po ugotovitvah računskega sodišča

Proračunski primanjkljaj je tako znašal 1,3 milijarde evrov oz. 2,3 odstotka BDP. Dolg državnega proračuna pa je bil na zadnji dan lanskega leta pri 37,8 milijarde evrov in je bil za dve milijardi evrov višji kot na začetku leta, je povedala državna sekretarka.

Poudarila je, da zaključni račun po ugotovitvah računskega sodišča pravilno izkazuje vse glavne prihodke in odhodke, medtem ko so revizorji glede izvrševanja proračuna tako kot že nekaj let zapored ugotovili neskladja z določenimi predpisi, denimo glede plač, plačevanja obveznosti iz proračuna, javnih naročil ter oblikovanja splošne proračunske rezerve.

Franc Props (Svoboda) je izrazil zadovoljstvo, da so bili odhodki nižji od načrtovanih. To je po njegovih besedah deloma posledica tudi rasti zaposlenosti. »Kljub vsem izzivom so naše javne finance še vedno v dobri kondiciji in s sprejetima proračunoma za leto 2024 in 2025 bodo take še naprej,« je napovedal.

Rado Gladek (SDS) pa je dejal, da se je obseg BDP lani realno zvišal za 5,4 odstotka, kar ni zasluga vlade Roberta Goloba, ki je mandat nastopila 1. junija lani, pač pa je odraz ukrepov in delovanja prejšnje vlade pod vodstvom SDS. Zdajšnji vladi je očital, da je napovedovala znižanje primanjkljaja državnega proračuna, vendar ga za prihodnje leto načrtuje v višini 3,3 odstotka BDP. Vseeno v SDS zaključnemu računu niso nasprotovali.

Prav tako mu niso nasprotovali v NSi, katere poslanec Jernej Vrtovec je dejal, da je bilo proračunsko načrtovanje pod prejšnjo vlado zelo modro, do zamenjave vlade sredi leta 2022 pa tudi poraba. »Transparentna, pametna, modra – to odražajo tudi poročila računskega sodišča,« je dejal.