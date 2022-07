Dvig plač zaposlenim v javnem sektorju? Takšen je najnovejši predlog

Vladna stran je na današnji seji pogajalske skupine sindikatom javnega sektorja predlagala dvig vrednosti plačnih razredov v višini štirih odstotkov s septembrskimi plačami. Od svojega predloga ne nameravajo odstopiti. Sindikati, ki vladi predlagajo dvig v višini 12 odstotkov, bodo do prihodnjega sestanka skupine predlog preučili.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v izjavi za medije po sestanku pogajalske skupine pojasnila, da je vlada sindikatom javnega sektorja predlagala dvig vrednosti plačnih razredov v višini štirih odstotkov, kar predstavlja polovico s strani Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) napovedane osemodstotne inflacije za letošnje leto.

Predlog bi v veljavo stopil ob izplačilu septembrskih plač, konec leta pa bi vlada ob poznavanju dejanske višine inflacije slednjo naslovila v celoti – 60 odstotkov inflacije bi naslovili z uskladitvijo vrednosti plačnih razredov, 40 odstotkov pa z odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju.

Prva ponudba je bil draginjski dodatek

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je pojasnil, da vladi sindikalna stran predlaga dvig v višini 12 odstotkov z oktobrskimi plačami. »Seveda pa je dobrodošlo, da je vlada iz zavračanja pred 14 dnevi prestopila k nekemu resnemu predlogu,« je poudaril. Na pogajanjih 4. julija je vladna stran namesto uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence do 24. plačnega razreda namreč ponudila enkratne draginjske dodatke, nad čemer so bili sindikati ogorčeni.

Do današnjega predloga se po Štrukljevih besedah še niso opredelili, pač pa bodo to storili do prihodnje seje pogajalske skupine, ki je napovedana za 29. avgusta. V primeru sprejetja vladnega predloga bo dvig vrednosti plačnih razredov državni proračun v letošnjem letu obremenil za 58 milijonov evrov.

Prihaja približevalni predlog

Ministrica napoveduje, da vlada stran od svojega predloga ne bo odstopila, saj da gre za »maksimum, ki ga v tem trenutku lahko namenijo«. Štrukelj je ob tem poudaril, da na sindikalni strani »pogajanja razumejo kot pogajanja«, v tem času pa so stvari spremenljive. Napovedal je, da bodo na prihodnjo sejo gotovo prišli s približevalnim predlogom, ob tem pa se zavedajo obstoja možnosti, da bo vlada vztrajala pri današnjem predlogu.

Možnost povečanega regresa, o katerem je pogajalska skupina govorila na prejšnjem sestanku, je po besedah Štruklja še vedno na mizi. Po besedah ministrice bo vlada počakala do konca leta in takrat ugotavljala, ali obstaja potreba po dodatnem ukrepanju z dvigom višine regresa ali preko drugega enkratnega dodatka.