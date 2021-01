Dva dni so jo iskali, nato pa slišali glasove iz brezna (FOTO)

Rina v breznu. FOTO: Luka Zalokar, Jamarska reševalna služba

Odstranili nekaj večjih skal

Luka Zalokar, Matej Zalokar in Primož Gnezda. FOTO: Luka Zalokar, Jamarska reševalna služba

10-metrsko brezno. FOTO: Luka Zalokar, Jamarska reševalna služba

Reševalna akcija Jamarske reševane službe. FOTO: Luka Zalokar, Jamarska reševalna služba

Zadnji dan leta 2020 se je na robu gozda v bližini vasi Studeno pri Postojni izgubil lovski pes gonič. Pes je sicer imel GPS-ovratnico, vendar je okoli 10. ure signal izginil. Psa so lastniki, znanci in člani lovske družine Črna jama Postojna dva dni zaman iskali na območju zadnje GPS-lokacije, nato pa je lastnik med pregledovanjem terena zaslišal lajež in ugotovil, da je njegov pes na dnu ozkega, približno 10 metrov globokega brezna.Kot so nam sporočili iz Jamarske reševalne službe je stekla akcija, ki so jo v usklajenem sodelovanju zlovsko družino Črna jama Postojna, izvedli člani regijskega centra za reševanje iz jam Postojna (RCPO). Reševanje je vodil vodja centra. Poleg vodje regijskega centra sta pri reševanju sodelovala še dva člana RCPO. Reševalna akcija je bila uspešno zaključena ob 16.30. Pes jo je odnesel brez poškodb.Na vhodu v brezno je bilo treba odstraniti nekaj večjih skal. Naprej je bilo brezno dovolj prehodno za varen izvlek. Do 12-letne psičke Rine se je spustil Zalokar, jo pomiril in pregledal. Nadel ji je pas za reševanje živali in s pomočjo vrvne tehnike so jo nepoškodovano spravili na varno.