Dušan Merc predčasno končal mandat

Predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Dušan Merc je odstopil s položaja predsednika, poroča RTV Slovenija. Razlogov za odstop ni navedel.

Društvo je vodil od maja 2019, z odstopom pa se je pridružil predhodnikoma Ivu Svetini in Aksinji Kermauner, ki sta prav tako predčasno končala mandat.

Za Radio Slovenija je pisatelj in učitelj, znan tudi kot dolgoletni ravnatelj ljubljanske OŠ Prule, povedal, da si bo mandat zapomnil kot član društva in kot tisti, ki je bil pet let predsednik in je prispeval k novim oblikam delovanja društva. Dodal je, da društvo zapušča kot urejeno in finančno dobro stoječe.

Člani DSP so Merca za novega predsednika izvolili na izrednem občnem zboru maja 2019, potem ko je s položaja odstopila Kermauner. Društvo je najprej vodil do decembra 2020, ko je kot edini kandidat dobil prvega od dveh zaporednih triletnih mandatov. Drugega je dobil decembra lani.